Parler de ménopause ? Encore ? Oui. Car malgré les sorties publiques de personnalités comme Michelle Obama, Naomi Watts, Emma Thompson, Véronique Cloutier et bien avant, avec humour, Clémence DesRochers, les femmes ménopausées sortent à peine du placard.

Olivia Lévy La Presse

Mirella Di Blasio souligne qu’on en parle plus, grâce notamment au documentaire Loto-Méno, mais au bureau, on ne veut pas être la femme ménopausée. Pourquoi ? « Parce que c’est lié à un autre problème de société : l’âgisme. On n’a pas envie d’être la vieille de service ni la ménopausée du bureau ! Dès qu’on vieillit, on est marqué au fer rouge dans certains milieux professionnels, et c’est terrible. On a cette pression de performance, et la ménopause est un autre obstacle auquel les femmes doivent faire face... Il y a encore un sentiment de honte lié à l’âge », estime la présidente de l’agence Lulu Évènements et autrice de Préménopause, guide de survie pour rester zen.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Mirella Di Blasio

Un avis que partage la sociologue Cécile Charlap, autrice de La fabrique de la ménopause. Elle estime qu’on vit encore dans un système où le vieillissement a deux poids, deux mesures. « D’un côté, on a la prise de maturité chez les hommes qui est valorisée et, de l’autre, on est dans une représentation du vieillissement féminin qui est décliniste, explique-t-elle. On associe la ménopause à une perte, une carence, une involution. »

Elle constate toutefois une certaine évolution des mentalités. « Il y a des questionnements sur le sujet, des prises de parole par des femmes comme Michelle Obama qui parlent de ménopause, Salma Hayek, Naomi Watts, et surtout ce ne sont plus des professionnels de la santé qui en parlent, mais des artistes, des journalistes, ça donne une visibilité et ça démédicalise la ménopause. C’est un sujet qui ne relève plus seulement du registre médical, mais d’une expérience sociale, ce qui est positif. »

PHOTO CHRISTOPHER YOUNG, FOURNIE PAR RACHEL WEISS Rachel Weiss organise les « Menopause Cafes ».

Des cafés pour en parler

Rachel Weiss a créé les « Menopause Cafes » en 2017 à Perth, en Écosse, une idée qui obtient un vif succès puisqu’ils se sont multipliés dans toute la Grande-Bretagne, mais aussi en Belgique, en France, en Australie et même à Toronto. « La ménopause concerne la moitié de la population [à un moment de sa vie], mais on n’en parle pas et beaucoup de femmes n’y sont pas préparées ! C’est pour cette raison que j’ai créé ces cafés pour qu’il y ait des espaces où l’on puisse parler librement de ménopause, ce qui est très utile, d’où le succès », explique-t-elle.

« On invite tout le monde, autant les femmes que les hommes, de tous les âges. C’est important que les hommes fassent partie de la discussion, car ils vivent avec nous autant dans la sphère privée que publique. Au travail, les hommes [souvent dans des postes de direction] doivent être informés, comprendre les symptômes et permettre des horaires flexibles. D’ailleurs, il existe désormais dans certaines grandes entreprises britanniques des politiques spécifiques sur la ménopause. Il y a une vraie évolution, plus de compréhension, même s’il y a encore des progrès à faire, évidemment. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Caroline Codsi

Caroline Codsi, présidente et fondatrice de Gouvernance au féminin, rappelle que la ménopause est une réalité incontournable. « Ça arrive à des femmes au sommet de leur carrière, à un âge où elles atteignent un certain niveau exécutif, et on ne peut pas se permettre de les laisser de côté, dit-elle. Je viens d’avoir 55 ans, j’ai la chance d’avoir une ménopause qui se passe bien, mais je suis entourée de femmes qui ont des symptômes plus forts. Il faut sensibiliser sur ce sujet, reconnaître cette réalité, sous l’angle de la diversité, de l’équité et de l’inclusion. »

Caroline Codsi pense qu’il faut trouver le juste milieu entre être ouverte et authentique sur le sujet, car les femmes ménopausées vont peut-être vivre des moments plus difficiles, et ont besoin d’être soutenues. Elle met aussi en garde contre le fait qu’on ne veut pas qu’un recruteur hésite à engager une femme de plus de 50 ans.

À 30 ans, on craint que les femmes partent en congé de maternité, et à 50 ans, c’est la ménopause ! Quand on compare à un homme dans son cycle d’emploi du début de sa carrière à la retraite, on ne se pose pas de question sur sa testostérone, est-ce qu’il va perdre ses cheveux, est-ce qu’il sera de mauvaise humeur ? Tout comme les tempes grisonnantes, c’est beau pour un homme, mais pour une femme ? Ça évolue, mais pas si vite que ça ! Caroline Codsi, présidente de Gouvernance au féminin

Sophie Dancourt fait partie en France du collectif All for Menopause et travaille à la production d’un manifeste sur le sujet. « Plus on parle de ménopause et plus on fera progresser sur la question, car il faut s’adapter. C’est la porte d’entrée dans la vieillesse, et certaines femmes ont honte de ce qu’elles deviennent, de leur aspect physique, et elles ne savent pas toujours à qui en parler sereinement », dit-elle.

« On cache encore son âge, car la ménopause est synonyme de déclin, alors qu’à plus de 50 ans, on est super actives, plus libres que jamais parce que nos enfants sont grands [pour celles qui en ont], pleines d’expérience et de potentiel. » Elle évoque la commission des AAFA-Tunnel de la femme de 50 ans qui comptabilise tous les rôles principaux tenus à l’écran par des comédiennes de plus de 50 ans en France, qui ont représenté 7 % en 2021. « Il faut avoir plus de représentations de femmes de 50 ans, modernes, actuelles, épanouies et qui font plein de choses, ce qu’on voit beaucoup sur les réseaux sociaux », dit-elle.

PHOTO VALERY HACHE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’actrice Andie MacDowell au Festival de Cannes, le 6 juillet 2021

PHOTO MAGDALENA WOSINSKA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Helen Mirren en octobre 2019

PHOTO MARCO BERTORELLO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Jamie Lee Curtis au 78 e Festival de Venise, le 8 septembre 2021

PHOTO ROBYN BECK, AGENCE FRANCE-PRESSE Glenn Close au Gala de l’Academy Museum of Motion Pictures de Los Angeles, le 15 octobre dernier 1 /4







Le début d’un coming out

Rachel Weiss pense aussi aux femmes aux cheveux blancs qui s’affirment et sont fières de leur chevelure argentée, comme Lisa LaFlamme, Andie MacDowell, Helen Mirren, Jamie Lee Curtis, Glenn Close. « On a besoin de ces images positives, de voir que c’est bien de vieillir, et qu’on ne fait pas semblant que ça n’arrive pas. »

Mirella Di Blasio admet qu’on est aux balbutiements du coming out des femmes ménopausées. « On a envie que tout le monde en parle, pas seulement des stars d’ici ou d’ailleurs, mais nos amis, collègues, patrons et patronnes, et que dans le monde du travail, on propose des outils pour aider les femmes ménopausées. »

La sociologue Cécile Charlap est optimiste. « On est train de construire de nouvelles représentations sociales. Ce qui change la donne, ce sont les réseaux sociaux, où le partage de l’expérience est possible, il y a des comptes Instagram qui se sont créés sur la ménopause, tout comme des communautés qui s’échangent des informations. Un réseau se construit entre femmes, ce qui n’existait pas il y a 20 ans. La ménopause n’est plus une expérience solitaire, sans passage d’expériences entre les générations, on en parle avec ses enfants, son conjoint, ce qui est encourageant. »