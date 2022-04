Exprimer sa haine, une réaction saine ?

Dans ce marathon de morosité gonflent et éclatent en nous des pics de haine et de colère, publics ou privés, de plus en plus marqués ; provoqués par exemple par les antivax, certaines mesures gouvernementales ou, dernier épisode en date, un groupe d’Ostrogoths. Ces sentiments ressentis et exprimés par bon nombre de Québécois devraient-ils être considérés comme malsains ou peuvent-ils jouer un rôle d’exutoire ? Nous en discutons avec Christine Grou, présidente de l’Ordre des psychologues du Québec.