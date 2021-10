Santé

De la culture des diètes à l’alimentation intuitive

Faire la paix avec la nourriture

Karine Gravel part de la prémisse qu’à moins d’avoir une affection particulière, chacun est pourvu d’une intelligence et des compétences pour évaluer les aliments dont il a besoin ou envie, et à quel moment. « Il est temps de faire de son corps et de la nourriture des alliés », estime l’autrice du livre De la culture des diètes à l’alimentation intuitive, qui répond à un discours culpabilisant et restrictif par l’indulgence et la bienveillance envers soi.