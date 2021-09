Après des mois d’attente, les yogis sont heureux de retrouver leurs communautés et de pouvoir enfin pratiquer leur activité en présentiel. Voici un aperçu des nouveautés et des programmations automnales de nos studios et écoles de yoga favoris.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Yoga Club

Auparavant situé dans Rosemont, Yoga Club a désormais une nouvelle maison mieux adaptée à la croissance de ce sympathique studio fondé en 2015 par Cindy Reason. Et c’est dans le Mile-Ex, dans un espace lumineux de 1200 pi2 au design signé par Inscape Le studio, que l’entreprise s’est installée, tout près du métro De Castelneau. Ouvert il y a quelques jours, Yoga Club continue d’offrir une programmation variée — yoga vinyasa, yin ou restaurateur, pilates, multi-barre, méditation. Pour souligner ce renouveau, le studio propose de nombreux rabais à attraper avant le 1er octobre.

Mouvement imparfait

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE MOUVEMENT IMPARFAIT Mouvement imparfait offre cet automne des classes dans son studio nomade.

Les mantras de la jeune entreprise Mouvement imparfait ? « Aime ton corps comme un acte de résistance aux diktats de l’image », ou encore « Cultive ton imperfection ». C’est dans cet esprit que ce studio « nomade et virtuel » fondé par Jessica Leblanc et Françoise Lapointe a conçu sa programmation « L’automne en mouvement », qui s’amorce le 19 septembre. À l’offre de classes virtuelles s’ajoutent huit cours hebdomadaires dans un studio installé chez Homathérapie, rue Ontario, comme Chaka Flow, qui met l’accent sur les centres énergiques, ou encore Mouvement contemporain, inspiré par la danse.

Studio Mile End

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE STUDIO MILE END Des portes ouvertes sont organisées chez Studio Mile End ce week-end.

Autrefois connu sous le nom Le studio de yoga Wanderlust, Studio Mile End est de retour en force pour souligner ce passage vers l’automne. L’endroit tient les 18 et 19 septembre des portes ouvertes avec un horaire spécial qui permet de redécouvrir cet inspirant espace aujourd’hui dirigé par un trio féminin (Geneviève Guérard, Ariane Paradis et Rachel Jacobs). De nombreux évènements et ateliers sont aussi annoncés pour septembre, dont plusieurs avec de la musique en direct, ou encore 108 salutations au Soleil pour l’équinoxe d’automne, au parc Outremont, le 25 septembre.

Namkha café & yoga

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE NAMKHA CAFÉ & YOGA Le Namkha café & yoga est situé rue Masson, dans Rosemont.

Installé dans Rosemont, Namkha café & yoga propose notamment cet automne une série autour des fondements du yoga, pour ceux qui désirent s’initier à la pratique comme il se doit. L’espace continue aussi de tenir, tant qu’il fait assez beau et chaud, ses cours extérieurs au parc Pélican, ainsi que plusieurs autres au studio, qui compte aussi un chaleureux café à fréquenter avant ou après les classes. Vous rêvez d’évasion ? Jetez un coup d’œil du côté de la retraite tropicale Coco Flow, qui aura lieu au Costa Rica en février 2022, où yoga, SUP, randonnées et initiation au surf seront de la partie.

Luna Yoga

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LUNA YOGA Le studio Luna Yoga célèbre cette année ses 18 ans.

Ce studio du Vieux-Montréal fondé par Jennifer Maagendans et son conjoint Jason Kent est un vrai vétéran dans le paysage montréalais, et a soufflé cette année ses 18 bougies. Avec la réouverture de son espace, Luna Yoga, qui est un des seuls endroits à Montréal à proposer des cours de jivamukti et est aussi connu pour sa formation professorale, a une panoplie de nouveaux professeurs et de nouvelles classes à offrir à sa communauté, et continue aussi de proposer des classes virtuelles sur demande.

Acte

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’ACTE Acte propose une variété de classes virtuelles.

Pas encore prêt pour le présentiel ? L’offre de cours virtuels demeure abondante. On aime beaucoup Acte, un studio virtuel d’entraînement multidisciplinaire récemment fondé par Chanelle Riopel. Une multitude de classes virtuelles sont à l’horaire : yoga, mais aussi pilates, prénatal, méditation, classes destinées aux coureurs, et, nouveautés pour la saison, Cardio Boxe, HIIT, introduction au yoga ou à l’entraînement, le tout dans un environnement qui mise sur l’équilibre plutôt que sur la perfection. Des programmes et miniséries structurés sont aussi offerts pour ceux qui ont besoin d’encadrement.