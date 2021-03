Comment rester serein quand tout s’effondre

« Il est tout à fait sain d’être angoissé »

Inutile de soupirer « encore un manuel pour nous guider lors de cette traversée du désert pandémique… », car Comment rester serein quand tout s’effondre n’est pas là pour rabâcher une énième leçon sur le détachement et la pleine conscience. Le philosophe et écrivain Fabrice Midal s’y inscrit en faux par rapport à la positivité à tout crin et aux discours habituels louant Spinoza, Épictète et le stoïcisme, qu’il juge culpabilisants et déshumanisants. Il suggère plutôt une approche alternative de la sérénité basée sur la reconnaissance et l’acceptation des difficultés et des émotions.