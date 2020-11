Bouger pour tenir tête à novembre

« Sortez prendre l’air ! » Dès les premiers jours du confinement, le premier ministre François Legault lui-même l’a dit : pour garder le moral pendant la pandémie, il faut rester actif. Or, huit mois plus tard, avec le retour du froid, de la grisaille et de la noirceur de novembre, la tentation de l’encabanement est plus forte que jamais. Mais les experts restent unanimes : bouger, ça aide à ne pas déprimer.