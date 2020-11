Iris Gagnon-Paradis

Détente

Le spa, chez soi (ou presque)

Les spas souffrent des conséquences de la pandémie, alors que tout ce secteur a dû à nouveau cesser la majorité de ses activités (les massages et soins continuent d’être permis), au début du mois d’octobre. Le Spa Scandinave du Vieux-Montréal a donc lancé un nouveau service – qui lui permet notamment de continuer à faire travailler quelques employés – et propose d’apporter un peu de détente chez vous, ou chez un être qui vous est cher, avec sa promotion « Détente à la maison ». Le forfait, qui comprend un peignoir signature douillet, des sandales confortables et une chandelle parfumée à l’eucalyptus, est proposé à 165 $ (190 $ avec la livraison, offerte partout au Québec). En prime, on reçoit une carte-cadeau de 65 $ pour l’accès aux bains, à utiliser lorsque le circuit des bains d’eau sera de nouveau accessible. Vous passez cueillir votre colis au spa ? Profitez-en donc pour vous offrir un massage. En ces temps plus que difficiles, c’est un plaisir qui n’a pas de prix. — Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Consultez le site du Spa Scandinave du Vieux-Montréal

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Donner, texte d’Andrée Poulin, illustrations d’Yves Dumont, éditions La Bagnole

Livre

Donner pour ne pas se sentir seul

Ça fait sourire et ça fait plaisir. Quoi ? Donner, tout simplement. Ce n’est pas toujours facile (les enfants qui ne veulent pas partager leurs bonbons d’Halloween le savent !). Plus important : donner, ça peut ne rien coûter. On peut offrir un dessin ou un bisou soufflé à deux mètres de distance. Il suffit de le faire de bon cœur, comme le montrent les charmants animaux de cet album simple et apaisant.

Donner, texte d’Andrée Poulin, illustrations d’Yves Dumont, éditions La Bagnole, dès 3 ans

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’EXPO YOGA & BIEN-ÊTRE Annie Langlois, cofondatrice de Mon Yoga Virtuel, donnera des ateliers dans le cadre de l’évènement 21 jours de bien-être.

Évènement

21 jours pour soi

La marque écoresponsable Rose Buddha et l’évènement Expo Yoga & Bien-être s’associent pour « 21 jours de bien-être », évènement qui aura lieu virtuellement du 10 au 30 novembre prochains. Au programme, des ateliers ainsi que des rassemblements live pour mettre la santé globale au cœur de ses priorités durant 21 jours. Parmi les invités qui animeront les rassemblements, notons la présence de Shiva Rea, qui présentera, en compagnie de Véronique Dumont, l’atelier « Éveiller le feu du cœur », et celle de la docteure Sophie Maffolini, qui parlera d’anxiété sans complexe, le sujet de son plus récent ouvrage. De son côté, Annie Langlois, cofondatrice de Mon Yoga Virtuel, donnera astuces et conseils pour harmoniser son système nerveux ou encore sur la manière de se reconnecter à la respiration, alors que la DJ et yogi Abeille Gélinas offrira une célébration musicale virtuelle avec une playlist dansante de son cru. Madeleine Arcand, cofondatrice de Rose Buddha, offrira pour sa part un atelier d’initiation à la méditation. Pour participer, il suffit d’acheter le forfait Le Sommet, offert à 44 $, qui donne accès à toute la programmation.

Consultez la programmation de l’évènement