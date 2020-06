Le pouvoir des plantes

On utilise les plantes comme remèdes depuis des millénaires, comme en témoignent des écrits vieux de 3000 ans. Encore aujourd’hui, elles restent la thérapie la plus souvent utilisée dans plusieurs pays. L’Occident, malgré une ouverture accrue aux médecines alternatives, demeure toutefois frileux à l’idée de les intégrer à ses soins de santé. La naturothérapeute et anthropologue Laetitia Luzi juge que le temps de la rivalité entre la médecine traditionnelle et les autres thérapies est dépassé.