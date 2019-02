Oser la rénovation extrême

Proposer une «maison de ville» dans un quintuplex d'une artère passante demandait de l'audace. Le trio de jeunes entrepreneurs à l'origine du projet n'en manque pas. En quatre mois, l'équipe s'est attaquée à la rénovation complète de l'immeuble du quartier Rosemont pour le transformer en condos élégants, comprenant un rez-de-chaussée spacieux à plus de 1 million de dollars.

Sitôt la porte fermée, la clameur de l'avenue Christophe-Colomb s'apaise et la demeure se révèle lumineuse et élégante. L'immeuble des années 1920 était autrefois muni d'une enfilade de petites pièces. Il a été remis au goût du jour: l'espace est maintenant ouvert sur plus de la moitié de sa superficie et laisse passer un maximum de lumière, tandis que les murs et le plafond ont été insonorisés pour garantir la quiétude des occupants. Les planchers ont aussi été remis parfaitement au niveau et vêtus de chêne blond.

Quand on vise le haut de gamme, la lumière, le confort et la tranquillité sont des musts, explique Luc Latreille, l'un des fondateurs de l'entreprise de construction Dorem Leanor, qui est à l'origine de ce projet et de quelques autres dans les quartiers centraux de Montréal. «À 25 ans, j'ai réalisé que je n'aimais pas ce que je faisais», raconte l'ancien technologue en radio-oncologie, qui est retourné sur les bancs d'école pour être menuisier. Rapidement, il est devenu chef de chantier, puis s'est lancé à son compte.

«Notre hobby, c'était d'aller faire des visites libres la fin de semaine», raconte en riant sa conjointe Mylène Sarrazin, aussi formée en radio-oncologie, qui s'est graduellement impliquée dans les projets. Trois enfants plus tard, ils se sont rendus à l'évidence que leur emploi du temps était devenu trop chargé. Ils se sont alliés à Michael Courrier, ancien organisateur d'événements, lui aussi converti à l'immobilier.

Tous trois s'impliquent dans le design, mais l'un gère principalement le chantier et l'autre, les aspects administratifs, tandis que Mylène se concentre sur le choix des matériaux et le home staging. C'est cette complémentarité qui fait la force de leur groupe, affirme le trio, qui mise sur des aménagements contemporains et léchés.