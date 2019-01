En pleine nature à Saint-Bruno-de-Montarville

Le couple rêvait d'une maison au milieu de la nature. Une nature domptée, ciselée, mais avec un pan sauvage. Ça tombait bien, le grand terrain de 6 acres proposait tout cela. «Il y avait un verger de pommiers et de poiriers, un potager, des arbres matures en avant comme en arrière et une forêt immense tout autour.» Comme dans leurs rêves. La vente s'est conclue rapidement.

La future maison des Mourain n'était pas mal non plus. En fait, elle était - et est toujours - charmante et... très grande.

La propriété aurait été bâtie en 1930 pour Lady Meredith sur un terrain adjacent au très discret (et très sélect) club privé de golf Mount Bruno Country Club. Il n'y a pas de voisins autour, à part une seule maison bien assise le long du chemin qui mène à la propriété des Mourain. Une immense forêt et les 400 acres du terrain de golf forment les alentours. Pourtant, on est à moins de 30 minutes du centre-ville de Montréal.

À première vue, la maison rappelle un livre de contes anglais. On imagine facilement une Beatrix Potter jaser avec ses lapins tellement on se sent transporté dans un autre monde. Les jolis carreaux des fenêtres, la parfaite symétrie des façades avant et arrière, les délicats éléments architecturaux, tout y est. Le terrain avant, finement manucuré, est entrecoupé de charmants passages en pierres ciselées.

Le couple a pris possession de la propriété en 2002. Auparavant, la maison appartenait à une collègue de Mme Mourain qui y avait vécu pendant quelques années avec ses quatre enfants. Les Mourain sont des inconditionnels de la Rive-Sud. Arrivés de France au Canada en 1969, ils ont immédiatement adopté la région et particulièrement la ville de Saint-Bruno. Malgré cela, ils ignoraient tout de cette propriété cachée.

Sous les arbres

Le bois très dense menant à la propriété laisse croire qu'on s'est peut-être trompé de route tant on se sent loin de la banlieue. On a croisé deux chevreuils et quelques renards sur le chemin du retour. Pourtant, les bungalows et les grandes propriétés ne sont pas très loin. Selon les Mourain, à part leur terrain et celui de leur voisin, aucune autre concession de lot n'a été accordée depuis la construction du terrain de golf en 1918. «Pour nous, c'était ce qu'il y avait de plus séduisant, cette tranquillité dans la nature.»