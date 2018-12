Saint-Placide: à l'image de la Floride

On est pourtant à Saint-Placide, au bord du lac des Deux Montagnes, à mille lieues de la Floride. Les surprises ne faisaient que commencer.

Michelle, voyez-vous, n'a pas un parcours conventionnel. D'abord, la sexagénaire a passé le plus clair de sa vie adulte à Saint-Placide, à diriger une ferme où elle élevait des chevaux. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire, mais quand on apprend qu'elle a grandi dans les grandes maisons d'Outremont et de Westmount, bien loin de la campagne, on tend l'oreille.

Puis, quand elle raconte le chemin qui l'a menée ici, on écoute attentivement cette femme qui a de l'aplomb à revendre et qui semble connaître tout le monde.

Michelle s'est mariée à 17 ans («presque 18!») avec Italo Caroli, le jeune homme qui avait accompagné sa soeur aînée aux bals des Débutantes, ces rites de passage qui ponctuent la vie mondaine des jeunes filles de bonne famille. «Italo était charmant, gentil et me trouvait drôle. On a cliqué tout de suite.»

Michelle, peu portée vers les mondanités, s'est retrouvée à travailler dans un studio d'enregistrement de publicités grâce à son amie Janette Bertrand.

«Mon mari travaillait très fort dans l'usine qu'il venait de fonder, et moi aussi. On était deux workaholics. On venait d'avoir une petite fille et on devait prendre une décision. Qui de nous abandonnerait sa carrière pour s'occuper de notre Francesca? Il m'a fait une proposition: et si on achetait une ferme dont je m'occuperais? J'ai dit oui tout de suite.

- Vous aviez déjà fait cela?

- Pantoute!»

Apparemment, ça n'avait pas d'importance. Italo connaissait sa femme.

Le couple a trouvé à Saint-Placide. «J'ai accroché tout de suite.»