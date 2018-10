La guerre aux fuites d'air dans les maisons se corse

Les stratégies pour sceller les maisons et les rendre étanches se raffinent. Un nouveau produit, qui vient de faire son entrée sur le marché québécois, promet d'enrayer les fuites d'air rapidement et efficacement, à moindre coût. Projeté dans l'air en de très fines particules dans un bâtiment pressurisé, il suit l'air qui cherche à fuir par tous les petits trous, s'agglutinant pour finalement les boucher.

«L'efficacité énergétique passe par le contrôle des fuites d'air», explique Salvatore Ciarlo, directeur des services techniques - normes et codes nationaux chez Owens Corning Canada, l'un des leaders en matière d'isolation de bâtiments.

«On regarde comment on peut optimiser nos solutions avec le produit Aerobarrier pour devenir le système le plus performant et le plus économique sur le marché», précise-t-il.

Le scellant, de l'acrylique à base d'eau perméable avec des propriétés élastiques, émet très peu de composés organiques volatils (COV). Il commence à faire ses preuves aux États-Unis et ailleurs au Canada.

À la mi-septembre, un premier test au Québec a été effectué dans une maison en rangée que bâtit Constructions Lacourse, à Mascouche. Ce n'est pas un hasard: toutes les habitations du constructeur obtiennent l'homologation ConfortCertifié, décernée par Owens Corning Canada. Celle-ci atteste que la consommation d'énergie pour le chauffage et la climatisation sera inférieure de 25 % à celle d'une maison construite selon le Code de construction du Québec. Des maisons peuvent aussi être homologuées ConfortCertifié prêtes à la consommation énergétique nette zéro. Pour un surcoût de 6000 $ à 7500 $, la consommation sera alors 50 % moindre.