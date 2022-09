Le chauffage est électrique, mais on trouve aussi un poêle au bois.

Abordables et adorables : nous nous sommes lancé le défi de dénicher des propriétés québécoises en vente à moins de 500 000 $, mais dotées d’un petit quelque chose qui leur permet de se distinguer.

Valérie Simard La Presse

Cette belle centenaire de 1898 ne fait pas son âge. Joliment rénovée, dans une ambiance douce et épurée, elle a conservé son élégance d’antan et plusieurs éléments d’origine : planchers de bois franc, escalier imposant, moulures et rosaces en plâtre.

Plusieurs des rénovations sont récentes, notamment l’aménagement d’un bureau au rez-de-chaussée qui plaira certainement aux télétravailleurs.

Située à Maskinongé, une municipalité de la Mauricie établie en bordure du lac Saint-Pierre, la propriété compte un vaste terrain sur lequel se trouvent un grand garage qui a de l’âge, plusieurs arbres fruitiers, de même qu’un poulailler !