Des propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente,

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve Collaboration spéciale

Située à Sutton, cette demeure ancestrale agrandie dans les règles de l’art surplombe un gigantesque terrain paré d’un aménagement paysager luxuriant et d’équipements de loisirs de rêve, dont un prestigieux domaine équestre.

Conquise avant tout par la tranquillité absolue du lieu, les arbres à maturité et la vue époustouflante, Lyne a acquis cette propriété en 2005. « Je suis native d’une ferme, mais je travaille en ville et je voulais trouver un endroit très paisible. On a eu un réel coup de cœur », se souvient-elle.

La maison était alors entourée de champs et il a fallu plus de trois ans pour façonner un jardin extraordinaire planté de massifs floraux, de vergers et d’arbustes fruitiers. Des sentiers guident le pas vers différents pôles attractifs, dont un terrain de tennis, une piscine, une cascade d’eau, un étang et une écurie munie d’un manège intérieur. « J’ai toujours aimé les animaux et je suis passionnée par les chevaux. C’était important pour moi que l’on puisse les voir quand on est dans la maison. On ouvre les fenêtres et on profite de l’environnement comme si on était seul au monde », s’émerveille la maîtresse des lieux.

PHOTO STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR GROUPE BARSALOU MEUNIER, SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC La propriété intègre un garage double.

PHOTO STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR GROUPE BARSALOU MEUNIER, SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC L’ensemble du terrain compte plus de 42 acres.

PHOTO STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR GROUPE BARSALOU MEUNIER, SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC Le terrain de tennis se situe à l’écart de la maison, près de l’enclos des chevaux.

PHOTO STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR GROUPE BARSALOU MEUNIER, SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC La piscine, de forme organique, se trouve en contrebas d’une charmante cascade.

PHOTO STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR GROUPE BARSALOU MEUNIER, SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC Cette terrasse couverte équipée d’un foyer au bois invite à la détente.

PHOTO STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR GROUPE BARSALOU MEUNIER, SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC L’entrée est circonscrite par un plancher chauffant en céramique.

PHOTO STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR GROUPE BARSALOU MEUNIER, SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC Dans le salon, le mur encastrant le foyer au bois est composé de la même pierre que celle de la façade.

PHOTO STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR GROUPE BARSALOU MEUNIER, SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC La salle à manger fait le lien entre le salon et la cuisine.

PHOTO STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR GROUPE BARSALOU MEUNIER, SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC La cuisine est dotée de comptoirs de granit et d’électroménagers luxueux.

PHOTO STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR GROUPE BARSALOU MEUNIER, SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC La chambre principale jouit d’un foyer.

PHOTO STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR GROUPE BARSALOU MEUNIER, SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC La salle familiale et le cinéma maison sont aménagés au sous-sol.

PHOTO STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR GROUPE BARSALOU MEUNIER, SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC L’écurie comprend huit stalles, une sellerie, une salle de lavage, un garage double au plancher d’époxy et une salle familiale avec vue à l’étage.

PHOTO STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR GROUPE BARSALOU MEUNIER, SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC Le manège intérieur 1 /13

























Le cachet respecté

Outre la splendeur des paysages extérieurs, le couple a été séduit par le charme de la maison originelle, qui date de 1867.

Un premier agrandissement et des travaux ont été effectués en 1985, puis les propriétaires actuels ont agrandi de nouveau et réalisé des rénovations majeures en 2005 et en 2014. Le résultat est magique, incroyablement bien réussi. Johanne Meunier, courtière immobilière au Groupe Barsalou Meunier, Sotheby’s International Realty Québec

« Ils ont redonné ses lettres de noblesse à la demeure sans la dénaturer et ont su créer un beau mariage avec les bâtiments secondaires », ajoute-t-elle.

En effet, l’écurie, les abris destinés aux chevaux dans les prairies et les différents pavillons qui occupent le terrain sont en symbiose grâce à l’utilisation de matériaux identiques à ceux de la résidence.

À l’instar des rénovations extérieures, l’aménagement intérieur classique respecte l’âge de la villa. Les volumes architecturaux sont magnifiés par les boiseries, comme les poutres apparentes, les cadrages de fenêtres, l’escalier imposant et le plancher de bois franc. Le fini foncé de ces éléments accentue le style ancien sans rien assombrir, puisque la majorité les pièces bénéficient d’une abondante lumière naturelle.

Beaucoup d’espace

Outre l’ambiance chaleureuse omniprésente, le confort est maximisé par un système de chauffage au sol dans les zones recouvertes de céramique ou de marbre. « Comme on est à la campagne, une génératrice prend le relais en cas de panne », informe Johanne Meunier.

Avec ses espaces communs aux dimensions généreuses, dont une salle familiale et un cinéma maison, ses trois chambres spacieuses et son bureau, cette propriété multiplie les attraits. « Ce lieu unique répond à des critères très haut de gamme et comblerait certainement des gens qui apprécient les chevaux, même si l’écurie peut facilement être transformée, pour abriter des voitures de collection par exemple », précise la courtière.

Femme de projet, la propriétaire a créé ici un lieu époustouflant, mais elle est animée par la passion de l’immobilier après celle des chevaux. « On a décidé de vendre parce qu’on a la bougeotte ! Tous les 10 ou 15 ans, on a besoin de changer pour démarrer un nouveau projet », dit Lyne, qui a déjà quelque chose en vue dans la région.