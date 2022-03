Nous écumons les sites de vente immobilière du monde entier pour débusquer des propriétés éveillant la curiosité ou propices à la rêverie

Laila Maalouf La Presse

Difficile de dire ce qui séduit le plus dans cette propriété située dans Joá, l’un des quartiers les plus huppés de Rio de Janeiro. Cette végétation luxuriante qui l’entoure, à l’aspect un peu sauvage, les eaux turquoise de l’océan et de la piscine…

La villa de quatre chambres et cinq salles de bains jouit d’une grande luminosité intérieure et d’une vue imprenable sur un horizon sans fin, ce qui lui confère inévitablement cette grande intimité si recherchée dans l’immobilier de luxe.

La fiche est plutôt avare de renseignements, mais on remarque le choix de matériaux judicieux, dont les couleurs brutes font écho à la nature environnante tout en créant l’illusion parfaite d’une frontière invisible avec l’extérieur. Bref, un petit coin de paradis entre terre et mer.