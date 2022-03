Des propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente.

Christiane Desjardins Collaboration spéciale

C’est l’histoire d’une maison du Vieux-Longueuil qui est tombée dans l’œil d’une nomade, il y a de cela bien longtemps… Bon, tout est relatif, on parle ici d’une décennie. Mais 10 ans sous le même toit, c’est un record pour Isabelle Gagnon, qui avait l’habitude d’acheter et de vendre son chez-soi tous les deux ans en moyenne, auparavant.

« J’ai travaillé et demeuré partout au Québec, mais ici, ç’a été ma maison coup de cœur. Mon chum était découragé », s’amuse Mme Gagnon en repensant au moment où elle est tombée sous le charme de cette propriété de la rue Saint-Charles. Ici, ce sont le cachet de cette maison construite en 1930, l’agrandissement aux facilités modernes et l’immense terrain verdoyant de 30 000 pi2 qui l’ont séduite. L’ancienne écurie en briques et l’emplacement, pas loin du fleuve, des pistes cyclables et des commerces du Vieux-Longueuil ajoutaient leurs atouts.

« Je la voulais tellement », se souvient Mme Gagnon. Allez hop, notre nomade a vendu le nouveau condo qu’elle venait juste de réaménager à son goût pour s’installer ici, avec le jeune et fougueux Petrus.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Isabelle Gagnon et Petrus

Mot de bienvenue

Aujourd’hui, Petrus a 13 ans. C’est jeune pour un grand vin, mais c’est un âge vénérable pour un grand chien. Attention, Petrus a toujours l’oreille fine, répond vivement au coup de sonnette et insiste pour se présenter lui-même au visiteur.

Une fois les civilités et les câlins faits, on lève les yeux, et c’est la luminosité de la maison qui nous frappe. Les maisons du début du siècle dernier étaient souvent sombres et cloisonnées. Immédiatement après son acquisition, Mme Gagnon a fait disparaître les couleurs foncées propres au style victorien pour des teintes plus claires. Et si des cloisons subsistent dans ce qu’on appelle l’ancienne partie, à l’avant, le blanc des murs et des plafonds, et les nombreuses fenêtres de la nouvelle partie, à l’arrière, apportent beaucoup de lumière.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Le blanc règne en maître dans cette maison. Ici, l’escalier menant aux chambres.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Le salon se trouve à l’arrière de la maison et dispose d’un foyer au gaz, qui, une fois allumé, se donne des airs de poêle à charbon. Un détail qui rappelle que cette maison a déjà été chauffée au charbon.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Vue d’une partie de la cuisine et de son coin-repas. À droite, derrière la porte noire, se trouve une pièce qui sert à ranger les victuailles. Autrefois, c’est là que se trouvait la soute à charbon. À noter que toutes les armoires sont en bois franc. Elles ont été repeintes professionnellement, tout récemment.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Vue partielle de la salle à manger. Le meuble que l’on aperçoit, à droite, au mur, a été récupéré par la propriétaire, d’une ancienne maison en face du parc La Fontaine. Elle l’a peint en blanc. La partie sombre est en cuivre.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE M me Gagnon a aménagé un bureau à l’avant, dans ce qui était autrefois un salon. On peut fermer les portes coulissantes pour séparer complètement cette pièce de la salle à manger.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Vue du couloir qui relie l’ancienne partie à la nouvelle. Soulignons le charme de cette vieille porte, qui fait maintenant office de miroir. Une partie de la salle d’eau du rez-de-chaussée s’y reflète.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Les chambres de l’étage séduisent par leur simplicité et leur douce luminosité.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE La salle de bains à l’étage se divise en deux pièces séparées. On voit ici une partie de celle où se trouvent la baignoire et un lavabo. La douche, que la propriétaire vient de faire refaire, est dans l’autre pièce, où se trouvent aussi la toilette et un autre lavabo. Le carrelage de marbre des deux pièces est tout nouveau.

PHOTO FOURNIE PAR LE GROUPE GARCIA ET LAPIERRE S.E.N.C. Comme une maison de campagne en ville. On aperçoit ici, à droite, l’ancienne écurie qui a été remontée brique par brique, précise la propriétaire. Cette maisonnette peut avoir plusieurs fonctions. L’étage est actuellement aménagé en chambre d’invité.

PHOTO FOURNIE PAR LE GROUPE GARCIA ET LAPIERRE S.E.N.C. On se trouve ici à l’étage de la maisonnette, qui est une ancienne écurie.

PHOTO FOURNIE PAR LE GROUPE GARCIA ET LAPIERRE S.E.N.C. Vue à vol d’oiseau de la propriété et de son terrain de 30 000 pi2. Des aires de repas et de détente sont commodément situées près de la maison. De grands arbres préservent l’intimité. 1 /11





















Ancien et nouveau

La nouvelle partie se trouve donc côté cour. On oscille toujours entre l’ancien et le nouveau dans cette propriété. C’est d’ailleurs la propriétaire précédente, manifestement femme de goût elle aussi, qui a fait construire cette nouvelle partie, en 2008. C’est là que se trouvent maintenant les pièces à vivre, dont le salon et la cuisine.

Il faut du doigté et quelques trucs de métier pour arrimer le nouveau à l’ancien sans que ça jure. On veut du beau et du techno sans lésiner sur le cachet. Pari réussi ici : la transition se fait en douceur.

C’est doux également sous la foulée, puisque la nouvelle partie bénéficie d’un plancher chauffant. Petrus fait dire qu’il apprécie beaucoup, lui aussi.

La maison compte quatre chambres, dont deux à l’étage. Ces dernières disposent chacune d’une pièce-penderie (walk-in) fermée par des portes pliantes que Mme Gagnon a fait faire par un ébéniste. Celles qui étaient là auparavant étaient de style persiennes et ne lui plaisaient pas, signale-t-elle. Les nouvelles s’intègrent parfaitement au style épuré et vieillot des chambres.

Passion décoration

Mme Gagnon a travaillé principalement comme vice-présidente aux finances dans le domaine de l’automobile. De son propre aveu, elle s’est beaucoup investie dans son travail. « C’était une passion », dit celle qui n’a pas eu d’enfant, mais reste « très famille ». Maintenant qu’elle est en semi-retraite, elle a plus de temps pour s’adonner à ses autres passions, qui incluent le sport, la moto – elle conduit une puissante Harley-Davidson —, les voyages, mais aussi la décoration, et même la rénovation.

Le croirez-vous, alors que sa maison est en vente, qu’elle décide de refaire une partie de la cuisine, la salle de lavage ainsi que la salle de bain du haut ? « J’y pensais depuis un bout de temps. Je veux vivre dans ce que j’aime et je ne sais pas dans combien de temps la maison va se vendre », justifie la propriétaire.

Inutile d’essayer de la dissuader, le travail est déjà fait. Et il ne s’agit pas d’un simple coup de pinceau. On parle de changement de revêtement de sol pour du marbre, de la céramique, de construction d’une nouvelle douche à l’italienne qui lui a « fait gagner huit pouces », de nouvelle finition des armoires, de nouveaux luminaires, attendus pendant quatre mois… Le souci du détail va jusque dans les plaques des prises électriques, qu’elle change pour celles sans vis apparentes.

« Il manque un luminaire au mur, je n’ai pas eu le temps de le poser. Vous ne l’avez pas remarqué ? », demande-t-elle. En matière d’immobilier, une propriétaire perfectionniste, c’est quasiment une bénédiction pour un acheteur.

Mais au fait, pourquoi vendre ? Mme Gagnon et son conjoint de longue date ont chacun leur maison, et ça fonctionne très bien comme ça. Si elle envisage maintenant de mettre un terme à sa relative sédentarité, c’est que la maison est grande pour ses besoins, et le couple a maintenant la possibilité de voyager plus souvent.