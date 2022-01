Nous écumons les sites de vente immobilière du monde entier pour débusquer des propriétés éveillant la curiosité ou propices à la rêverie

Laila Maalouf La Presse

À la recherche d’espace et de solitude ? C’est exactement ce qu’on vante avec ce domaine privé de 5 acres, situé à 20 minutes de Dallas : un monde à part, mais à proximité de tous les services.

Construite en 2000, cette propriété à l’architecture qu’on dit inspirée des travaux de Frank Lloyd Wright respire la démesure. Les chambres sont spacieuses, la cuisine est immense et le salon, encore plus vaste. Et depuis chaque pièce, on a droit à une vue panoramique pour épater la galerie. La chambre principale est dotée à elle seule d’une baie vitrée de 16 pi de large. Le soir, on y aperçoit le centre-ville illuminé de Fort Worth et le « skyline » de Dallas. La terrasse d’observation offre quant à elle le spectacle des lumières scintillantes de cinq villes, la nuit, avec une vue à 360 degrés.

Et que dire du garage, assez grand pour y faire entrer un autocar de 45 pi ? Il y a même un mur d’escalade et un demi-terrain de tennis tracé au sol.

On a même pensé à faire en sorte que l’éclairage ne se reflète pas dans les fenêtres la nuit ! Ah oui, et parmi la foule de petites innovations parsemées dans la maison, on a également pris le temps d’installer un système de chauffage et de climatisation géothermique ultra-efficace.