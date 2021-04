PHOTO FOURNIE PAR FRANÇOIS GRATTON

Ils sont six grands skieurs, dans la famille de François Gratton. Le week-end, le garage devient une des pièces les plus importantes du chalet. Un support pour skis fait sur mesure et un sèche-bottes ont été installés au mur pour faciliter les départs, le matin. Chacun a son casier pour ranger manteau, casque, mitaines, etc. Le plancher chauffant est recouvert d’un époxy antidérapant. Il y a aussi un rangement mural pour les patins, les raquettes, les bottes de ski de fond et les luges.