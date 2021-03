Quand les trois garçons quittent le nid familial, la maison est bien vide et, bien sûr, trop grande. C’est la raison pour laquelle, après bien des hésitations, Sylvia-Anne Duplantie et Michel Grenier se sont résignés, à la fin du mois de février, à mettre en vente leur belle demeure unifamiliale qu’ils habitent tout près du carré Saint-Louis depuis 2010.

Éric Clément

La Presse

À l’époque, le couple se promenait à vélo quand il avait vu qu’une visite libre avait lieu dans cette maison du 3652, avenue Laval. « Ce fut un coup de cœur, dit Mme Duplantie. Pour les garçons et pour leurs études, c’était une maison bien située, avec un très bon voisinage. » La proximité de la station de métro Sherbrooke et le caractère central du quartier montréalais comblaient les deux parents qui résidaient auparavant dans Notre-Dame-de-Grâce.

Ce quartier du Plateau nous attirait beaucoup, car on peut tout faire à pied. Donc, on a vendu une voiture et Sylvia-Anne, hors pandémie, va à pied au bureau. On est proches du centre-ville. Il y a tous les services et une belle ambiance. Michel Grenier, copropriétaire

Avec sa façade en pierre grise de Montréal, la maison (construite en 1896) a belle allure. Les maisons du carré Saint-Louis sont typiques du quartier et de l’avenue Laval, une des plus belles rues du Plateau avec ses arbres et sa circulation ralentie par une voie cyclable.

L’avenue a subi une importante réfection – canalisations d’eau et égouts – en 2019. Il ne restera plus aux prochains propriétaires qu’à se raccorder à la valve d’eau municipale par une entrée en cuivre pour remplacer celle en plomb.

Maison très vivante

À l’entrée de l’immeuble, les portes en verre gravé sont élégantes. D’autres portes sont dotées de vitraux traditionnels qui donnent un beau cachet au lieu. Mises à part les salles de bains et la cuisine (rénovées entièrement par le couple), toutes les pièces ont un plancher de bois franc.

Le salon principal est impressionnant, très lumineux. On imagine les soirées qui ont dû s’y dérouler quand on a trois enfants ! « Avec cette maison, on en a pleinement profité pour recevoir, confirme Mme Duplantie. La maison est très grande [2400 pi2] alors elle a été très vivante ! » Effectivement, l’intérieur de la maison est très agréable. Trois puits de lumière lui donnent beaucoup de clarté. La cuisine, moderne, fait très familial, avec ses couleurs vives et ses rappels rustiques en bois.

À l’étage, c’est aussi très éclairé. Chaque chambre est spacieuse et lumineuse. Les espaces communs sont confortables. Assez pour placer une petite bibliothèque en haut des escaliers.

Les fenêtres de la maison ont toutes été changées ou restaurées. Le toit a été recouvert d’une membrane élastomère en 2016. La plomberie intérieure en cuivre, tout comme l’électricité, est en bon état, dit M. Grenier, qui ajoute que la climatisation a été installée en 2012 pour un meilleur confort l’été.

PHOTO SYLVAIN RAYMOND, FOURNIE PAR ROYAL LEPAGE La salle familiale au sous-sol

PHOTO SYLVAIN RAYMOND, FOURNIE PAR ROYAL LEPAGE La salle de lavage 1 /2



La maison est chauffée au gaz avec une fournaise centrale. Le sous-sol de 6 pi de haut, entièrement rénové et doté de calorifères électriques, comprend deux chambres et une salle de bains.

Le couple a également créé une grande terrasse dans la cour arrière fermée, ce qui lui a permis de définir un espace extérieur très intime et ombragé. Il contient aussi un cabanon pour les vélos. Cette terrasse donne sur une ruelle verte qui a été aménagée l’an dernier. « Ça va être très beau à terme », dit Sylvia-Anne Duplantie.

PHOTO SYLVAIN RAYMOND, FOURNIE PAR ROYAL LEPAGE La cour arrière

PHOTO SYLVAIN RAYMOND, FOURNIE PAR ROYAL LEPAGE Un balcon, à l’arrière de la maison 1 /2



La maison n’a pas de garage, mais Mme Duplantie dit qu’avec une vignette, ils n’ont jamais eu de problème pour garer leur auto devant la maison.

Pour le couple, il ne sera pas facile de quitter l’avenue Laval. Il espère d’ailleurs trouver un logement plus petit dans le même quartier. « Je suis quelqu’un qui aime beaucoup la lumière, alors je vais vraiment regretter les puits de lumière, les pièces du haut et la terrasse où l’on a pris tellement de bons repas dehors en famille », dit Mme Duplantie. « Moi, j’étais bien partout dans cette maison ! », ajoute Michel Grenier.

La propriété en bref

Prix demandé : 1 476 800 $

Année de construction : 1896

Pièces : 16 pièces, dont 5 chambres et 2 salles de bains

Évaluation municipale (maison + terrain) : 1 250 900 $

Aire habitable : 2400 pi2 (223 m2)

Superficie du terrain : 1863 pi2 (173 m2)

Impôt foncier (2021) : 9505 $

Taxe scolaire (2020) : 1155 $

Électricité : 993 $ (2020)

Chauffage au gaz : 1973 $ (2020)

Courtier : Junior Léopold Ouellet (Royal LePage)