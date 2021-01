Juste à côté de la demeure de Sylvain Bédard et de Julie Desranleau, on trouve… une autre église.

Aérée, ouverte et éclairée, la cuisine est constituée de meubles que les propriétaires ont créés à partir d’un vieux comptoir d’un magasin général américain (au centre) et de structures d’un banc d’église (meuble plus foncé à gauche).

Des propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente.

Tombés amoureux d’une ancienne église anglicane à Mystic, en Estrie, Sylvain Bédard et Julie Desranleau ont passé 11 ans à la rénover. Ils la mettent en vente, presque à contrecœur !

La Presse avait fait état, en 2014, du projet de rénovation de ce couple de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cinq ans auparavant, ils avaient été séduits par le potentiel de cet édifice religieux bâti en 1881 à Mystic, village de quelques dizaines d’habitants faisant partie de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, à 4 km au nord de Bedford.

Dès leur acquisition, Sylvain Bédard et Julie Desranleau ont rénové de fond en comble l’église désacralisée au siècle dernier. Ils l’ont même déplacée de quelques mètres, le temps de refaire les fondations en béton coulé et de créer un sous-sol en lieu et place du vide sanitaire.

L'édifice avant les travaux commencés en 2009

La maison a été surélevée pour refaire les fondations et créer un sous-sol.

L'intérieur du rez-de-chaussée avant les rénovations





En 2014, le marché n’était pas propice aux vendeurs. Ils ont rejeté la seule offre qu’on leur avait faite pour la maison mise en vente pour 625 000 $. Comme elle a pris de la valeur au rôle foncier depuis, que ses propriétaires ont continué de la bichonner et qu’il y a actuellement un engouement immobilier qui ne se dément pas au Québec, ils viennent de la remettre en vente. Le nouveau prix : 795 000 $.

Considérant la spécificité de sa demeure, la restauration de qualité qui a été faite, la surface habitable (près de 4000 pi2) et l’emplacement de cette maison dans un village planté au milieu des champs, Sylvain Bédard qualifie l’occasion d’intéressante. D’autant plus que, malgré leur déception de 2014, les propriétaires ont continué de croire en sa valeur et d’y investir pour en faire une bâtisse de choix, moderne et riche d’histoire.

L’édifice, qui comprenait auparavant trois appartements, a été entièrement transformé. Des cloisons ont été abattues à l’intérieur, créant un espace de 48 pi sur 24 pi au rez-de-chaussée. Le plancher est recouvert par le bois franc d’origine.

La résidence a 14 pièces, dont 4 chambres, toutes décorées avec des meubles et des objets anciens que les propriétaires ont achetés chez des antiquaires, sur l’internet ou trouvés dans d’anciennes écoles et églises. Des objets de valeur inclus dans le prix de vente et qui donnent au lieu un cachet rustique et chaleureux.

Les portes d'entrée de la maison proviennent d'un ancien presbytère et, à droite, un beau meuble d'accueil (pour enlever ses chaussures) est surmonté d'un miroir.

Les portes blanches du garde-robe de l'entrée ont été récupérées par Sylvain Bédard dans un écocentre de Montréal.

Le confessionnal à la porte d'entrée d'un walk-in

Tous les meubles d'antiquité sont inclus dans le prix de vente de la maison.

Les propriétaires ont aussi trouvé une vieille radio très élégante.

Un autre meuble trouvé par les propriétaires lors de leurs recherches d'antiquités

Vieux meuble bien pratique pour classer ses papiers

Un autre meuble faisant partie des objets que le couple de vendeurs laissera aux acheteurs

Une autre antiquité installée dans une salle de bains

Porte donnant accès à une salle de bains. Elle a été trouvée par les propriétaires dans un lot de portes d'un immeuble d'appartements de Montréal vendu dans les petites annonces. Elle a été ensuite dotée d'un beau vitrail.



















Un confessionnal a ainsi été intégré dans une chambre comme porte d’entrée d’un walk-in. Et un élément d’un banc d’église a été recyclé en meuble de cuisine. « Je voulais que ces meubles soient des petits rappels évoquant le fait qu’avant, c’était une église, dit Sylvain Bédard. Mais je ne voulais pas que ce soit trop marqué. Juste pour que le lieu soit unique. »

Des vitraux d’origine ont permis de décorer des fenêtres. Sylvain Bédard a acheté, par les petites annonces, un lot de portes provenant d’un immeuble d’appartements de Montréal. La porte de la salle de bains, notamment. Elle a été dotée d’un beau vitrail. M. Bédard a aussi acheté un vieux comptoir de magasin général du Vermont et l’a transformé en meuble de rangement pour la cuisine.

Le clocher de l’église a été reconstruit. Le couple a trouvé une nouvelle cloche à Trois-Rivières pour redonner au lieu son allure d’antan. « On peut même faire sonner la cloche en montant à son niveau, dit Sylvain Bédard. Sinon, il faudrait installer un câble qui irait jusqu’à la chambre des maîtres ! »

Une horloge en métal a été placée sur la façade avant de la maison. À sa base, les propriétaires ont construit un portique, de larges marches d’escalier et des mains courantes pour donner une belle allure à la maison.

La construction du portique devant la maison

Récemment, les vendeurs ont acheté un terrain contigu de 39 000 pi2 pour enrichir le potentiel de la propriété et permettre d’y creuser une piscine. Sylvain Bédard et Julie Desranleau ont peu touché à l’environnement immédiat de la maison. Ils n’ont par exemple jamais asphalté le chemin qui mène à la résidence afin de respecter la tradition locale et la nature environnante.

La verdure autour de la maison

Les propriétaires pensent que cette maison pourrait convenir à des artistes, à des professionnels de la santé, comme un massothérapeute, à un salon de coiffure, à un bureau de professionnels, à un gîte touristique ou à une galerie d’art comme la galerie Art Plus, à Sutton, créée dans une ancienne église protestante.

L'hiver donne bien du charme à la maison.

« Au-delà de l’histoire de cette maison et de ses qualités, l’usage potentiellement permis pour la propriété est très large », dit la courtière Karine Labrecque, de RE/MAX. Le sous-sol de la maison peut servir d’atelier-boutique pour un artisan ou de salle d’exposition avec un accès sur le côté, sans passer par la maison. « Une ancienne locataire était musicienne et y faisait régulièrement des mini-concerts aux gens du village », dit Mme Labrecque.

« On est amoureux de cette maison, dit Sylvain Bédard. Mais on va peut-être passer à un autre projet. Comme on a une autre maison, la demeure de Mystic est pour nous un gros chalet. Alors on veut profiter du marché. Je verrais bien un couple de retraités s’installer ici pour profiter de la vie dans un endroit très tranquille. Mais on souhaite la vendre à quelqu’un qui en prendra soin… »

La propriété en bref

Prix demandé : 795 000 $

Année de construction : 1881

Pièces : 14 pièces, dont 4 chambres, 2 salles de bains et une salle d’eau

Aire habitable : près de 4000 pi2 (371 m2), sous-sol compris

Superficie du terrain : 48 784 pi2 (4532 m2)

Évaluation municipale (maison + terrain) : 355 700 $ (2019)

Taxes municipales et scolaire : 3180 $ (2020)

Coût Hydro-Québec pour un an : 2346 $ (2019)

Courtière : Karine Labrecque (RE/MAX)

