L’immeuble de condos 21 e Arrondissement, à la croisée du Vieux-Montréal et de Griffintown

Certains ont la chance — et les moyens — de pouvoir prendre du soleil et se rafraîchir sur le toit de leur immeuble situé en plein centre-ville. Coup d’œil aérien sur quelques-unes des plus hautes piscines de Montréal.

Yves Tremblay

Les yeux du ciel

PHOTO YVES TREMBLAY, LES YEUX DU CIEL Tours jumelles près du canal de Lachine, dans Griffintown

PHOTO YVES TREMBLAY, LES YEUX DU CIEL Le très luxueux Myst sur le Canal, à Lachine

PHOTO YVES TREMBLAY, LES YEUX DU CIEL L’édifice de la phase 4 des condos Lowney sur Ville, dans Griffintown, compte 20 étages.

PHOTO YVES TREMBLAY, LES YEUX DU CIEL Les différentes phases de Lowney sur Ville occupent le quadrilatère formé des rues Ottawa, Ann, Shannon et Wellington.

PHOTO YVES TREMBLAY, LES YEUX DU CIEL Pointe Nord est un complexe de condos et de lofts situé à l’extrémité nord de L’Île-des-Sœurs.

PHOTO YVES TREMBLAY, LES YEUX DU CIEL Le Canal est l’un des plus anciens immeubles d’habitation du secteur de Griffintown.

PHOTO YVES TREMBLAY, LES YEUX DU CIEL La tour L’Avenue, qui compte 50 étages, est située avenue des Canadiens-de-Montréal, face au Centre Bell.

PHOTO YVES TREMBLAY, LES YEUX DU CIEL Juste à côté se trouvent Les Suites Le Canadien, situées directement au Centre Bell.