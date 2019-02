Forte demande pour les condos de luxe

Selon Royal LePage, le prix médian des condos de prestige dans le Grand Montréal s'est accru d'environ 115 000 $ l'année dernière, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2017. Le nombre de transactions a grimpé de 33,6 % durant la même période.

Lui-même actif dans le domaine immobilier, l'acheteur de 25 ans savait qu'il devait passer chez le notaire plus tôt que tard. «J'étais très au courant qu'il y avait beaucoup de transactions au centre-ville et dans Westmount, ce qui faisait croître les prix, dit-il. C'est évident que la quantité d'acheteurs étrangers pousse les prix vers le haut.»

Spécialiste en immobilier de luxe, Marie-Yvonne Paint explique que l'instauration à Toronto et à Vancouver d'une taxe de 15 % pour les acheteurs étrangers a encouragé cette clientèle à investir à Montréal. «Certaines tours sont prises d'assaut à 60 % par des Asiatiques, explique-t-elle. Plusieurs d'entre eux sont des investisseurs : ils achètent quatre, cinq ou six copropriétés en même temps pour avoir un bon prix et ils les louent ensuite entre 7000 et 8000 $ par mois.»

À l'inverse, les propriétaires d'unités au Ritz et au Four Seasons sont davantage issus de la communauté locale. «Ils sont prêts à investir dans du beau, avant de regarder le prix», précise-t-elle.

Ville-Marie, Westmount et Mont-Royal sont parmi les secteurs les plus populaires auprès des acheteurs asiatiques. «Il y a 10 ans, ce phénomène n'existait pas ici, affirme Simon Léger, directeur chez Remax. De plus en plus de Chinois veulent offrir une belle qualité de vie à leur famille et ils sont prêts à sortir leurs sous de Chine.»

Chers, mais...

Afin de devenir propriétaire d'un grand condo au septième étage d'un immeuble qui possède une piscine, un gym, un service de valet et de conciergerie, M. Armoyan a investi une somme substantielle. Toutefois, il considère Montréal comme une ville accessible. «Surtout dans le domaine du luxe, il y a encore un grand écart avec Toronto et Vancouver. Cela dit, je pense avoir acheté au bon moment. Les prix ont monté depuis juin.»