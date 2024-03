Le port flottant envisagé à Gaza sera un formidable défi d’ingénierie. Mais derrière l’opération humanitaire se cache un drôle de paradoxe. Marc-André Dagenais, professeur au département de génie civil du Collège militaire royal de Saint-Jean, et François Audet, directeur de l’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaires, répondent aux questions de La Presse.

Le plan annoncé par les États-Unis est ambitieux. En quoi ?

Marc-André Dagenais : On parle d’un port avec une capacité commerciale. Il y aura un quai principal pour le déchargement des bateaux et un pont flottant jusqu’à la plage. De cette ampleur-là, à ma connaissance, il n’y a que les Américains qui peuvent en construire en seulement deux mois.

Deux mois, ça paraît long, non ?

M.-A. D. : Deux mois pour construire un port avec des capacités commerciales, c’est extrêmement rapide considérant la longueur du pont flottant. Le problème à Gaza, c’est que l’eau est très peu profonde sur la rive. Il faut donc construire un pont flottant assez long pour qu’un navire en eau profonde soit capable de décharger au large. On parle d’un pont d’une longueur de 550 mètres.

À quoi ressemble ce pont ?

M.-A. D. : C’est un pont en sections constitué de barges en acier. Il y en a des motorisées et des non motorisées, qu’on assemble les unes derrière les autres. Ces barges ont pour la plupart une dimension de 27,4 m de long sur 6,4 m de large, assez pour deux voies de circulation. Imaginez : il faut faire 550 m avant d’arriver à une distance où l’eau est assez profonde pour construire un quai, donc on doit attacher un bon nombre de barges ensemble.

Comment flottent ces barges ?

M.-A. D. : C’est un assemblage de pontons. La Navy utilise des blocs de base, des caissons fermés appelés basic building blocks. Chaque barge non motorisée pèse 68 tonnes. Elle a aussi des barges motorisées et d’autres avec des grues pour l’assemblage. C’est un vrai système de Lego avec des capacités multiples pour assembler et désassembler.

Est-ce que la longueur de l’assemblage complique l’opération ?

M.-A. D. : Plus le pont est long avec un gros quai à l’extrémité, plus il est susceptible d’être soumis à des courants marins. Pour pallier ça, on attache des câbles à des ancrages sur la rive. Certaines des barges sont motorisées et peuvent être mises à contribution pour contrecarrer les effets des courants marins. Des navires expressément prévus pour ça sont attachés au quai, avec des hélices pivotant à 360 degrés, et corrigent la position du quai constamment. Plus les courants marins sont importants, plus ça va nécessiter des moyens comme ça. Ils l’ont déjà fait, mais 550 mètres, c’est quand même long.

Donc ce n’est pas inédit ?

M.-A. D. : On l’a vu en Haïti. Au Honduras, dans un contexte d’aide humanitaire. Plus récemment en Antarctique. C’est exactement comme la tête de pont qui avait été construite en 1944 pour le débarquement en Normandie. Mais cette fois, c’est à une échelle beaucoup plus grande.

Pourquoi pas simplement un quai principal, sans pont flottant, mais avec de plus petits bateaux pour acheminer les conteneurs ?

M.-A. D. : L’armée américaine calcule que le moyen le plus efficace pour transporter et ravitailler, c’est d’avoir un quai de calibre commercial et un pont pour aller à la plage. Ce système a été conçu pour une capacité de mouvement de cargo de 6666 tonnes par jour, donc c’est un va-et-vient continu de véhicules à roues. Amplement suffisant, selon moi, pour les besoins qu’ils veulent atteindre.