(Jérusalem) L’armée israélienne a affirmé mercredi avoir découvert un réseau de tunnels utilisé par « des hauts dirigeants » du mouvement palestinien Hamas dans la ville de Gaza.

Agence France-Presse

Selon des images diffusées par l’armée, ce réseau de tunnels reliait « des cachettes des terroristes, les bureaux et les appartements […] appartenant aux hauts dirigeants du Hamas » à Gaza. On peut y voir des soldats accéder au sous-sol d’une maison qui mène à un long tunnel puis à une pièce aménagée avec du mobilier.

Ce réseau est situé, affirme l’armée, « à proximité directe de magasins, de bâtiments gouvernementaux, de résidences et d’une école ».

Les tunnels étaient utilisés par « des hauts responsables du Hamas, dont Ismaïl Haniyeh, Yahya Sinouar, Mohammed Deif et d’autres, pour diriger leurs activités opérationnelles » et « les protéger lors de leurs déplacements quotidiens dans le centre-ville » de Gaza, a déclaré le lieutenant-colonel Peter Lerner, un porte-parole de l’armée israélienne.

L’armée israélienne avait annoncé dimanche avoir découvert le « plus grand tunnel » de la branche armée du Hamas sous la bande de Gaza et qui s’étend selon elle sur plus de quatre kilomètres avec une embouchure située à quelque 400 mètres seulement du point de passage d’Erez, entre le territoire palestinien et celui d’Israël.

Le tunnel est équipé d’un système de canalisation, d’électricité, de ventilations, d’égouts, de réseaux de communication et de rails, a constaté un journaliste de l’AFP autorisé par l’armée israélienne à s’y rendre.

Le Hamas avait minimisé la découverte de ce tunnel en affirmant qu’il avait été construit pour une « mission » qui a été « menée avec succès », selon un haut responsable du mouvement islamiste, Oussama Hamdane.

Le groupe palestinien a mené une attaque sans précédent sur le sol israélien le 7 octobre depuis la bande de Gaza qui a fait environ 1140 morts, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP à partir des derniers chiffres officiels israéliens disponibles. Quelque 250 personnes ont été prises en otage, dont 129 sont toujours retenues à Gaza, selon les autorités israéliennes.

En représailles, les autorités israéliennes ont promis de détruire le Hamas, pilonnant la bande de Gaza sans relâche et y menant depuis le 27 octobre des opérations au sol.

Depuis le 7 octobre, 20 000 personnes, en majorité des civils, ont été tuées dans ce territoire palestinien, selon le gouvernement du Hamas.