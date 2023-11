Israël a continué jeudi d’attaquer des hôpitaux de la bande de Gaza, dans un territoire aux prises avec des coupures de communications qui rendent impossible l’acheminement d’une aide humanitaire vendredi.

Ce qu’il faut savoir

Israël poursuit son offensive contre les hôpitaux de la bande de Gaza.

Toutes les communications sont de nouveau coupées dans le territoire, qui n’a plus de carburant non plus. Les pompes d’assainissement ne fonctionnent plus et les eaux usées s’écoulent maintenant dans les rues de Rafah, à la frontière avec l’Égypte.

Les coupures des communications rendent impossible l’acheminement de l’aide humanitaire vendredi, a annoncé l’ONU.

L’armée israélienne a annoncé avoir découvert près de l’hôpital al-Chifa, à Gaza, le corps d’une otage enlevée par le Hamas