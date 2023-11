(Ottawa) Ils sont environ 750 citoyens et résidents permanents canadiens, ainsi que les membres de leur famille admissibles, à vouloir quitter la bande de Gaza (386) ou à l’avoir déjà fait (367). C’est beaucoup plus que les chiffres précédemment communiqués par le gouvernement fédéral.

Leur nombre a augmenté de façon significative au cours des derniers jours, si l’on se fie aux informations en provenance d’Affaires mondiales Canada.

De 200 Canadiens, résidents permanents et membres de leur famille à Gaza avec qui le Ministère disait être en contact le 12 novembre, on est passé à 386 en date du 15 novembre.

Ceux-ci « demandent de l’assistance et diverses informations, y compris, mais sans s’y limiter, à une aide pour les départs assistés », a-t-on indiqué à La Presse, jeudi matin.

Le nombre 386 a disparu du bilan quotidien transmis par le Ministère, quelques heures plus tard.

Il est toujours valide, a indiqué Emily Williams, la directrice des communications de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Deux facteurs ont contribué à cette hausse, a-t-elle expliqué.

« Premièrement, alors que la crise se poursuit et que la situation humanitaire se dégrade, plus de Canadiens ont décidé qu’ils souhaitaient partir », a soutenu Mme Williams.

« L’autre chose, c’est que les Canadiens voyaient que d’autres parvenaient à franchir la frontière, ce qui les a incités à vouloir en faire de même », a-t-elle enchaîné.

Si le Ministère a fait passer cette information à la trappe, jeudi, il a toutefois précisé quels étaient les critères d’admissibilité pour une assistance canadienne.

Les membres de la famille admissibles non canadiens comprennent « les époux ou les conjoints de fait des citoyens canadiens ou des résidents permanents, ainsi que leurs enfants à charge âgés de moins de 22 ans ».

De plus, AMC dit faciliter « le regroupement immédiat des membres de la famille admissibles qui ne sont pas accompagnés d’un Canadien ou d’un résident permanent à Gaza ».

Environ la moitié des Canadiens évacués

Le gouvernement canadien avait auparavant chiffré à 450, puis à 550, le nombre de Canadiens, citoyens et résidents permanents et membres de leur famille à évacuer de l’enclave.

Jusqu’à présent, 367 d’entre eux – soit près de la moitié de ceux à qui Ottawa vient en aide – ont traversé en Égypte par le poste frontalier de Rafah, où l’accès fluctue de jour en jour.

Et la situation ne va pas en s’améliorant, a prévenu AMC.

« Les principaux services de télécommunications de la bande de Gaza ont cessé de fonctionner suite à l’épuisement ce matin [jeudi] des sources d’énergie alimentant le réseau », a écrit le Ministère.

Le Canada ne détermine pas quand et combien de personnes peuvent traverser au quotidien et doit composer avec l’instabilité à la frontière.

Une fois arrivés en Égypte, les Canadiens et leurs proches disposent de 72 heures pour quitter le territoire, en vertu de l’entente conclue entre Ottawa et Le Caire.