Israël et le Hamas en guerre, jour 36 Combats intenses autour des hôpitaux de Gaza

La situation est de plus en plus dramatique pour les hôpitaux du nord de la bande de Gaza, où deux bébés prématurés sont morts faute d’électricité en soins néonataux selon une ONG, alors que de violents combats entre soldats israéliens et combattants du Hamas ont lieu à proximité.