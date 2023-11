(Jénine) Dix-huit Palestiniens ont été tués jeudi dans des affrontements avec l’armée israélienne dans plusieurs localités de Cisjordanie occupée, dont 14 dans la seule ville de Jénine, bastion des groupes armés, selon le ministère de la Santé de l’Autorité palestinienne.

Agence France-Presse

Le raid à Jénine, dans le nord du territoire palestinien occupé depuis 1967, est l’opération israélienne la plus meurtrière en Cisjordanie depuis 2005, d’après les décomptes des Nations unies.

Selon le ministère, quatre Palestiniens ont été tués dans d’autres localités : un dans le camp de réfugiés de Balata, près de Naplouse (nord), un dans celui d’Al-Amari près de Ramallah où siège l’Autorité palestinienne, un à Doura et un à Beit Fajjar, près d’Hébron (sud).

À Jénine, le Croissant-Rouge palestinien a affirmé que l’une de ses secouristes avait été blessée « par des balles [tirées] dans le dos ».

Dans la soirée, l’armée israélienne a expliqué avoir mené une « action antiterroriste au camp [de réfugiés] de Jénine » lors de laquelle « plus de dix terroristes ont été tués » et « plus de 20 suspects recherchés appréhendés ».

Parmi eux, deux militants du Djihad islamique qui « tiraient sur » ses soldats ou les « mettaient en danger », a-t-elle affirmé.

L’armée mentionne certaines armes saisies (fusil, carabines, arme de poing) et précise avoir détruit un « tunnel souterrain contenant des engins explosifs prêts à l’emploi ».

D’intenses combats ont eu lieu dans le camp de Jénine, pris dans une épaisse fumée noire, a constaté un journaliste de l’AFP. Le bruit des explosions et des rafales d’armes légères a duré toute la journée.

PHOTO AGENCE FRANCE-PRESSE De jeunes Palestiniens brûlent des pneus lors de confrontations avec les forces israéliennes dans la ville de Jénine, en Cisjordanie occupée.

Le journaliste de l’AFP a notamment vu un homme armé touché par des tirs et gisant au sol, avant qu’un autre homme ne ramasse son arme pour tirer.

La ville de Jénine et son très remuant camp de réfugiés, qui compte quelque 23 000 habitants selon l’ONU, ont été le théâtre d’affrontements récurrents ces derniers mois.

Jénine, comme toutes les grandes villes de Cisjordanie, est censée être sous le contrôle unique de l’Autorité palestinienne et de ses forces de sécurité.

Pour l’armée israélienne, ces opérations répondent à une « augmentation significative des attaques terroristes » en Cisjordanie, avec plus de 550 tentatives d’attentats depuis le début de la guerre « entre Israël et le mouvement islamiste Hamas le 7 octobre à Gaza.

Depuis le début de cette guerre déclenchée le 7 octobre par l’attaque meurtrière du Hamas en Israël, environ 180 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par des tirs de soldats ou de colons israéliens, selon le ministère palestinien de la Santé.

L’armée dit avoir arrêté depuis le 7 octobre en Cisjordanie plus de 1400 Palestiniens, en majorité affiliés selon elle au Hamas qui contrôle la bande de Gaza.

Mais selon le Club des prisonniers palestiniens, une ONG soutenant ces derniers, ce sont plus de 2000 Palestiniens qui ont été arrêtés sur la même période.

La Cisjordanie est séparée géographiquement de la bande de Gaza, bombardée sans répit par Israël depuis le 7 octobre en riposte à l’attaque du Hamas.

Côté israélien, au moins 1400 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre, selon les autorités, en majorité des civils le jour de l’attaque du Hamas, d’une violence et d’une ampleur inédites depuis la création de l’État d’Israël en 1948.

Dans la bande de Gaza, les bombardements israéliens ont fait plus de 10 800 morts, essentiellement des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.