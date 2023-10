Israël et le Hamas en guerre, jour 22 Un conflit « long et difficile »

La guerre contre le Hamas sera « longue et difficile », a déclaré samedi le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, annonçant la « seconde phase » de son opération militaire dans la bande de Gaza, où l’accès à l’internet et au réseau cellulaire revenait graduellement dimanche matin. Coupés du monde pendant plus de vingt-quatre heures, les premiers témoignages émanant de l’enclave décrivaient des scènes de détresse.