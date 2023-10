PHOTO HUSSEIN MALLA, ASSOCIATED PRESS

La tension monte à la frontière entre le Liban et Israël

(Beyrouth) La tension monte dangereusement à la frontière entre le Liban et Israël, où les accrochages meurtriers se multiplient entre le Hezbollah libanais et l’armée israélienne, alimentant les craintes d’une escalade régionale de la guerre entre Israël et le Hamas.

Agence France-Presse

Israël a dit dimanche soir ne pas vouloir de guerre à sa frontière avec le Liban.

« Nous ne sommes pas intéressés par une guerre dans le nord, nous ne voulons pas d’une escalade de la situation », a déclaré le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, précisant toutefois que « si le Hezbollah choisit la voie de la guerre, il en paiera un très lourd tribut ».

Washington pour sa part dit redouter une « escalade » et une « possible implication de l’Iran ». Téhéran, parrain du Hezbollah, a d’ailleurs mis en garde dimanche contre un possible « élargissement du conflit ».

Sur le terrain, les échanges de tirs des deux côtés de la frontière et les tentatives d’infiltration en Israël de combattants palestiniens alliés du Hezbollah se multiplient.

La journée de dimanche a été marquée par une intensification des opérations. Un civil israélien a été tué et plusieurs autres blessés à Shtula, dans le nord d’Israël, par un tir de missile revendiqué par le Hezbollah.

L’armée israélienne a riposté en visant des positions du Hezbollah dans le sud du Liban, et a fermé la zone frontalière aux civils dans un rayon de quatre kilomètres sur son territoire.

Dans un communiqué dimanche après-midi, le Hezbollah a revendiqué une nouvelle attaque dans le nord d’Israël, dans la zone de Hanita, affirmant avoir « tué et blessé plusieurs soldats ennemis » et détruit deux chars Merkava et un véhicule militaire.

Par ailleurs, le Hamas palestinien, qui a aussi des combattants au Liban, a annoncé avoir tiré plusieurs roquettes sur le nord d’Israël.

Des avions de chasse israéliens frappent des positions du Hezbollah au Liban et des échanges de tirs ont lieu à la frontière, selon l’armée israélienne.

Craintes d’un nouveau front

Depuis le début de la guerre déclenchée par l’attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre, les affrontements à la frontière ont fait une dizaine de morts côté libanais, en majorité des combattants, mais aussi un journaliste de Reuters et deux civils. Côté israélien, au moins deux personnes ont été tuées.

Cette montée de la tension fait craindre l’ouverture d’un nouveau front avec une entrée dans le conflit du Hezbollah pro-iranien, qui pourrait entraîner le Liban dans la guerre.

PHOTO AGENCE FRANCE-PRESSE Le Hezbollah libanais et Israël ont échangé des tirs meurtriers à la frontière dimanche.

L’incident de dimanche est « un degré de plus sur l’échelle de l’escalade. Un petit degré, mais dans ce genre de situation les petits détails ont une énorme importance », prévient sur le réseau X le spécialiste d’International Crisis group (ICG) Heiko Wimmen.

Depuis le 7 octobre, plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël lors de l’attaque des commandos du Hamas, surtout des civils, dont des enfants, et 126 personnes enlevées par le Hamas.

La riposte israélienne a tué 2450 personnes, dont plus de 700 enfants, dans la bande de Gaza.

Face au spectre d’un embrasement régional, les appels se multiplient de partout pour exhorter le Liban, déjà meurtri par plusieurs guerres avec Israël et rongé par une crise sociale et économique majeure, à se tenir à l’écart du conflit.

Appels à la retenue

La France a appelé samedi le Hezbollah et son parrain iranien à la « retenue » afin « d’éviter d’ouvrir un nouveau front dans la région ». Washington a également averti il y a quelques jours le Hezbollah de ne pas prendre de « mauvaise décision ».

Et la Finul, la force des Nations unies présente depuis 1978 pour faire tampon entre Israël et le Liban, toujours techniquement en état de guerre, a mis en garde dès vendredi contre une situation qui pourrait devenir « hors de contrôle ».

Aux premiers jours du conflit en Israël, l’intervention du Hezbollah était restée assez limitée.

Mais de nombreux analystes estiment que l’invasion terrestre d’Israël dans le nord de la bande de Gaza, qui semble imminente, pourrait constituer le déclencheur d’une intervention du Hezbollah.

Lors d’une manifestation de soutien aux Palestiniens vendredi à Beyrouth, le numéro deux du Hezbollah, cheikh Naïm Qassem, a affirmé que le mouvement était prêt à intervenir « au moment propice », sous les cris de ses partisans appelant à frapper Israël.

PHOTO JOSEPH EID, AGENCE FRANCE-PRESSE Des personnes brandissent des pancartes et des portraits du journaliste Issam Abdallah, tué le 13 octobre par des tirs israéliens à Alma al-Shaab, village frontalier avec Israël, alors qu’il couvrait des tirs transfrontaliers, lors d’une manifestation face au siège des Nations unies dans le centre de Beyrouth.

Beaucoup de Libanais, qui gardent le souvenir terrible de la dernière guerre avec Israël en 2006, redoutent cependant un nouveau conflit.

La guerre avait alors fait 1200 morts côté libanais, en majorité des civils, et 160 côté israélien, militaires pour la plupart.

« Nous sommes épuisés, fatigués », confiait récemment à l’AFP Kamleh Abu Khalil, une septuagénaire vivant dans le sud du Liban.