Des milliers de civils désespérés ont continué de fuir vers le sud de la bande de Gaza, samedi, profitant d’un sursis de l’armée israélienne qui s’apprête à lancer une offensive terrestre d’envergure. Et la crise humanitaire s’accentue jour après jour dans la petite enclave coupée du monde.

Ce qu’il faut savoir

L’évacuation des habitants se poursuit à Gaza dans l’attente d’une offensive israélienne imminente.

La situation humanitaire dans l’enclave privée d’eau et d’électricité se détériore de plus en plus.

Les États-Unis enverront un deuxième porte-avions en Méditerranée orientale.