Offensive surprise du Hamas

Les réactions internationales

(Paris) États-Unis, Européens et de nombreuses capitales dans le monde ont condamné avec vigueur samedi et dimanche les attaques du Hamas contre Israël, Berlin soulignant un risque « d’escalade régionale majeure ». La Russie et la Chine ont, pour leur part, appelé les deux parties à la retenue et à un cessez-le-feu, et l’Iran a salué l’offensive palestinienne. Voici les principales réactions.