(Sdérot, Gaza et Jérusalem) Israël et la bande de Gaza sont en guerre après le déclenchement samedi matin d’une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des Israéliens.

Oren ZIV avec les bureaux de l’AFP Agence France-Presse

CE QU’IL FAUT SAVOIR Le Hamas a lancé une offensive militaire surprise en tirant des milliers de roquettes vers Israël ;

L’armée israélienne a répliqué avec des frappes aériennes sur la bande de Gaza ;

« Nous sommes en guerre et nous la gagnerons », a déclaré le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou ;

« Nous sommes sur le point de remporter une grande victoire », a pour sa part déclaré Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas ;

Le bilan se chiffre à plus de 200 morts du côté israélien et 232 morts du côté de Gaza.

Samedi soir, le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a promis que l’armée utiliserait « toute sa puissance » pour « détruire les capacités » du mouvement palestinien et appelé les Gazaouis à évacuer la bande de Gaza, promettant de réduire en « ruines » les cachettes du Hamas.

Qualifiant Gaza de « cité du Mal », Benyamin Nétanyahou a déclaré dans une allocution télévisée : « Tous ces endroits où le Hamas se cache […] nous allons en faire des ruines ». « Je dis aux habitants de Gaza : “sortez de là maintenant, car nous allons agir partout avec toute notre force” ».

Cette éruption de violence a fait 232 morts du côté palestinien, selon les autorités locales.

Les attaques du Hamas palestinien sur le sol israélien ont fait « plus de 200 morts » samedi, a indiqué l’armée israélienne, accusant les hommes armés du mouvement islamiste au pouvoir à Gaza d’avoir commis des massacres de civils.

« Les terroristes se sont déchaînés et se sont introduits dans des maisons, ils ont massacré des civils », écrit l’armée sur son compte X. Au total, l’armée fait état de « plus de 200 morts » et « plus de 1000 blessés » depuis 6 h (23 h heure de l’Est).

Il s’agit de l’escalade la plus meurtrière depuis la guerre de 11 jours de mai 2021 entre le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir sur la bande de Gaza depuis 2007, et l’armée israélienne.

PHOTO ABIR SULTAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou

« Il ne s’agit pas d’une simple opération ou d’un cycle de violence, mais bien d’une guerre […] et nous la gagnerons », a déclaré le premier ministre israélien.

« Nous sommes sur le point de remporter une grande victoire », avait affirmé Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas.

L’offensive survient au dernier jour des fêtes juives de Souccot en Israël, alors que le pays vit au ralenti et que de nombreux pèlerins et touristes ont afflué en cette période de vacances scolaires.

PHOTO AZIZ TAHER, ARCHIVES REUTERS Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh

Elle a lieu aussi cinquante ans et un jour après le début de la guerre israélo-arabe de 1973 qui avait pris Israël totalement par surprise en plein Kippour (le jour du Grand Pardon juif), entraînant la mort de 2600 Israéliens et faisant au moins 9500 morts et disparus côté arabe en trois semaines de combat.

Prises d’otages

Les hostilités ont commencé avant 6 h 30 (23 h 30 heure de l’Est) par un déluge de roquettes tirées depuis la bande de Gaza, vers les localités israéliennes voisines, mais aussi plus en profondeur jusque vers Tel-Aviv et Jérusalem.

Profitant de l’effet de surprise, des combattants du Hamas à bords de véhicules, de bateaux et même de parapentes motorisés se sont joués de l’imposante barrière de sécurité érigée par Israël autour de la bande de Gaza, attaquant des positions militaires ou des civils en pleine rue.

Les brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont affirmé dans une vidéo avoir « capturé plusieurs soldats ennemis » et les Brigades al-Qods, la branche militaire du Djihad islamique palestinien, ont aussi déclaré détenir « de nombreux soldats » israéliens.

Le porte-parole de l’armée israélienne a confirmé que des « soldats et des civils israéliens » avaient été enlevés.

Le commandant des brigades Al-Qassam, Mohammad Deif, a annoncé avoir déclenché l’opération « déluge d’Al-Aqsa » contre Israël et avoir tiré plus de « 5000 roquettes ». « Nous avons décidé de mettre fin à tous les crimes de l’occupation », a-t-il ajouté.

En riposte, l’armée israélienne a déclenché l’opération « Sabres d’acier », et, vers 11 h (4 h heure de l’Est), a annoncé mener ses premières frappes aériennes sur Gaza en représailles.

PHOTO FATIMA SHBAIR, ASSOCIATED PRESS Des roquettes sont tirées vers Israël depuis la bande de Gaza, le 7 octobre 2023.

Le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré qu’Israël avait compté plus de 3000 tirs de roquettes au cours de la journée.

Le conflit a provoqué d’importantes perturbations à l’aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv, et de nombreuses compagnies aériennes ont annulé leurs vols à destination de Tel-Aviv ce week-end.

PHOTO OREN ZIV, AGENCE FRANCE-PRESSE Les corps de civils israéliens gisent au sol après avoir été tués par des combattants du Hamas à Sdérot.

Les écoles, elles, resteront fermées dimanche, début de la semaine en Israël.

« Beaucoup de corps »

PHOTO HASSAN ESLAIAH, ASSOCIATED PRESS Des Palestiniens célèbrent devant un char israélien détruit à la frontière de la bande de Gaza, à l’est de Khan Younis, le 7 octobre.

« Envoyez de l’aide s’il vous plaît […], ils tirent sur notre maison », a imploré une femme enceinte vivant à quelques kilomètres de la bande de Gaza, dans un témoignage relayé par le quotidien Times of Israel.

« J’ai vu beaucoup de corps, de terroristes et de civils », a dit à l’AFP un Israélien se faisant appeler « Shlomi », à côté de cadavres recouverts sur une route près du kibboutz Gevim, dans le sud d’Israël.

En milieu de matinée, le lieutenant-colonel Richard Hecht a annoncé que les troupes étaient engagées dans des combats au sol en territoire israélien en « plusieurs endroits autour de la bande de Gaza » contre des combattants infiltrés qualifiés de « terroristes ».

Les troupes israéliennes restent engagées dans des combats en « 22 endroits » samedi soir contre « des centaines » d’hommes armés qui ont « envahi » Israël, a-t-il ensuite déclaré.

Des frappes aériennes israéliennes ont détruit les trois immeubles de plus de dix étages de la « tour Palestine » à Gaza, selon des journalistes de l’AFP.

Médecins sans frontières a déclaré qu’une frappe avait touché l’hôpital indonésien de l’enclave et une ambulance à l’extérieur de l’hôpital Nasser, dans le sud de la bande de Gaza, causant plusieurs morts.

En Cisjordanie occupée, cinq Palestiniens ont été tués et 120 blessés lors d’affrontements avec les forces israéliennes et des colons, selon le ministère palestinien de la Santé.

Le général israélien Rassan Alian, à la tête du COGAT, l’organe du ministère de la Défense supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens, a affirmé que le Hamas avait « ouvert les portes de l’enfer » et qu’il en « paierait les conséquences ».

Dès le matin, des centaines de civils ont fui leurs maisons dans le nord-est de Gaza pour s’éloigner de la frontière avec Israël.

PHOTO SAMAR ABU ELOUF, NEW YORK TIMES Des jeunes palestiniens examinent une voiture carbonisée après une frappe israélienne à Gaza.

Samedi soir, Israël a ordonné de couper la fourniture d’électricité à l’enclave, selon son ministre de l’Énergie.

« Violence horrible »

L’ONU a annoncé avoir convoqué une réunion d’urgence du Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient dimanche.

Le patron de l’organisation, Antonio Guterres, a exhorté la communauté internationale à des « efforts diplomatiques pour éviter un élargissement de la conflagration ».

Le président américain Joe Biden a martelé samedi, dans une courte allocution à la Maison-Blanche, que le soutien des États-Unis à Israël était « gravé dans le marbre et inébranlable ».

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a lui appelé le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à « poursuivre et intensifier les mesures pour restaurer le calme et la stabilité en Cisjordanie ».

Il a « réitéré la condamnation sans équivoque des attaques terroristes du Hamas contre Israël, et appelé tous les dirigeants de la région à les condamner ».

L’UE et plusieurs capitales européennes ont pour leur part « fermement condamné » les attaques.

Le président français, Emmanuel Macron, qui s’est entretenu avec le président israélien, Isaac Herzog, et M. Nétanyahou, « condamne les attaques menées depuis Gaza contre Israël, ses soldats et sa population ».

Selon l’Élysée, M. Macron s’est également entretenu avec le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, M. Abbas et le chef du gouvernement libanais, Najib Mikati, leur exprimant « sa préoccupation face à la situation et a rappelé à chacun l’importance de condamner sans équivoque les attaques terroristes menées contre Israël ».

En mai, Israël avait lancé une offensive contre le Djihad islamique palestinien dans la bande de Gaza, déclenchant une guerre de cinq jours avec le Djihad islamique et d’autres groupes armés de ce territoire ayant coûté la vie à 34 Palestiniens et une Israélienne.

Plus d’un millier de roquettes avaient été tirées de Gaza vers Israël, pour la plupart interceptées. Israël avait de son côté multiplié les frappes aériennes sur ce territoire.

PHOTO MOHAMMED ABED, AGENCE FRANCE-PRESSE De la fumée s’échappe d’un immeuble résidentiel à la suite d’une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza, le 7 octobre.

Le Hamas était resté à l’écart du conflit.

Israël impose un strict blocus à la bande de Gaza depuis que le Hamas en a pris le contrôle.