(Sanliurfa) Plus de 3800 personnes ont été tuées lundi en Turquie et en Syrie par un séisme de magnitude 7,8 et ses répliques, le froid et la nuit compliquant les opérations de secours sur fond de mobilisation internationale.

Agence France-Presse

Ce qu’il faut savoir : La première secousse de magnitude 7,8 est survenue dans le sud-est de la Turquie, à 60 km environ à vol d’oiseau de la frontière syrienne ;

Des dizaines de répliques ont suivi, avant un nouveau séisme de magnitude 7,5 dans le sud-est de la Turquie ;

Plus de 3800 personnes ont été tuées et des milliers ont été blessées en Turquie et en Syrie ;

Plusieurs sites archéologiques ont été touchés en Syrie et notamment la citadelle d’Alep ;

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrété un deuil national de sept jours ;

En Turquie, près de 5000 immeubles se sont effondrés, selon Ankara ;

La communauté internationale a proposé son aide, le soutien s’adresse principalement à la Turquie ;

La Turquie est située sur une des principales zones sismiques du globe.

Comme d’autres dirigeants, le président américain Joe Biden a promis lundi à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan « toute l’aide nécessaire, quelle qu’elle soit ».

Dans ce pays, épicentre du séisme qui s’est produit près de Gaziantep, non loin de la frontière syrienne, le bilan a monté à 2379 morts et près de 15 000 blessés, selon un bilan officiel provisoire.

En Syrie voisine, il s’élève à au moins 1444 morts et plus de 3500 blessés, selon le gouvernement et les secouristes, portant le total à plus de 3800 morts et plus de 18 500 blessés.

PHOTO RAMI AL SAYED, AGENCE FRANCE-PRESSE Une fillette a été retrouvée par des résidants dans un bâtiment de Jindayris, en Syrie.

Le déploiement des secours a permis d’extraire 7840 personnes des décombres en Turquie, où près de 5000 bâtiments sont complètement effondrés.

Le bilan ne cesse de s’alourdir, un grand nombre de personnes restant piégées sous les bâtiments effondrés. La pluie et la neige, tombée par endroits en abondance, et la baisse des températures rendent la situation encore plus précaire.

Dans ces conditions, l’Organisation mondiale de la santé a dit s’attendre à un bilan final beaucoup plus élevé. « Nous voyons souvent des nombres huit fois plus élevés que les nombres initiaux », a dit à l’AFP une responsable des situations d’urgence du bureau européen de l’OMS, Catherine Smallwood.

La première secousse est survenue à 4 h 17 locales (20 h 17 heure de l’Est), dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras, à 60 km environ à vol d’oiseau de la frontière syrienne.

Des dizaines de répliques ont suivi, avant un nouveau séisme de magnitude 7.5, à 5 h 24 (heure de l’Est), toujours dans le sud-est de la Turquie, à 4 km au sud-est de la ville d’Ekinozu.

« Tout s’est effondré »

« Avec ma femme et mes enfants, nous avons couru vers la porte de notre appartement au troisième étage. Dès que nous l’avons ouverte, le bâtiment tout entier s’est effondré », a raconté Oussama Abdelhamid, un habitant d’un village syrien frontalier de la Turquie, soigné à l’hôpital Al-Rahma dans la ville de Darkouch. Il a « miraculeusement » survécu avec sa famille.

PHOTO OMAR HAJ KADOUR, AGENCE FRANCE-PRESSE Un édifice effondré dans la ville d’Azmarine, en Syrie

Dans ces zones tenues par les rebelles, frontalières de la Turquie au nord-ouest de la Syrie, on dénombre au moins 700 morts.

Lundi, une vingtaine de combattants présumés du groupe État islamique (EI) ont profité du séisme pour s’évader d’une prison militaire à Rajo, contrôlée par des rebelles proturcs.

À Sanliurfa, ville du sud-est turc, au bord d’un grand boulevard, des dizaines de secouristes tentaient dans la soirée d’extraire des survivants d’un immeuble de sept étages réduit à néant.

« Il y a une famille que je connais sous les décombres », explique à l’AFP Ömer El Cüneyd, un étudiant syrien de vingt ans qui habite non loin de là.

PHOTO ILYAS AKENGIN, AGENCE FRANCE-PRESSE Recherche de survivants à Diyarbakir, en Turquie

Lundi soir, des habitants se préparaient à passer la nuit dehors, malgré des températures ressenties sous zéro degré, a constaté l’AFP.

« Nous n’avons nulle part où aller, nous avons peur », a déclaré Mehmet Emin Kiliç, rassemblé autour d’un feu au pied d’un immeuble de son quartier avec sa femme, ses quatre enfants et d’autres membres de sa famille.

PHOTO KHALIL HAMRA, ASSOCIATED PRESS Une femme pleure alors que les recherches se poursuivent à Adana, en Turquie.

Les mêmes scènes étaient visibles dans la journée à Diyarbakir, la grande ville à majorité kurde du sud-est de la Turquie.

« Ma sœur et ses trois enfants sont sous les décombres. Aussi son mari, son beau-père et sa belle-mère. Sept membres de notre famille sont sous les débris », y disait dans la matinée à l’AFP Muhittin Orakci, devant un immeuble effondré.

PHOTO SERTAC KAYAR, REUTERS Un immeuble en partie effondré à Diyarbakir, en Turquie

Le bilan risque encore d’évoluer dans les villes touchées, Adana, Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir notamment. À Iskenderun et Adiyaman, ce sont les hôpitaux publics qui ont cédé sous l’effet du séisme, survenu à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres.

« Apocalypse »

Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17 000 personnes, dont un millier à Istanbul.

Les intempéries qui frappent cette région montagneuse paralysent les principaux aéroports autour de Diyarbakir et Malatya, où il continue de neiger très fortement, laissant les rescapés hagards dans le froid.

Partout les habitants se mobilisent et tentent de dégager les ruines à mains nues, utilisant des seaux pour évacuer les débris.

PHOTO LOUAI BESHARA, AGENCE FRANCE-PRESSE Un secouriste transporte le corps d’une personne retrouvée morte dans les décombres à Hama, en Syrie.

À Hama, en Syrie, les secouristes et civils extraient à la main, aidés d’engins lourds, les corps des victimes sous les décombres, dont celui un enfant, a constaté l’AFP.

À Jandairis, un homme, effondré, pleure la mort de son fils, un tout petit garçon emmitouflé dans un anorak, qu’il serre dans ses bras.

« Ya Allah, Ya Allah » (mon Dieu), sanglote l’homme en baisant le front de son fils.

Plus de quarante habitations se sont effondrées comme un château de cartes dans cette localité frontalière de la Turquie.

PHOTO RAMI AL SAYED, AGENCE FRANCE-PRESSE Vue sur un quartier de Jandairis, en Syrie, touché par le séisme

« Toute ma famille est sous les décombres. Mes fils, ma fille, mon gendre, il n’y a personne pour les retirer », souffle un autre homme, Ali Battal, des traces de sang sur le visage.

Biden, Xi, Poutine

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à l’union nationale, précisant que la Turquie avait reçu les offres d’aide de 45 pays. Il a décrété un deuil national de sept jours.

Quant au gouvernement syrien, il a lancé un appel à l’aide à la communauté internationale.

Du monde entier ont afflué les messages de soutien, du président américain Joe Biden à ses homologues russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping, en passant par le pape François qui s’est dit « profondément attristé », ainsi que les propositions d’aide humanitaire et médicale.

« Nos équipes sont sur le terrain pour évaluer les besoins et apporter leur assistance », a déclaré dans un communiqué le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, en appelant à la communauté internationale alors qu’une minute de silence était observée à l’assemblée générale des Nations unies.

PHOTO EDUARDO MUNOZ, REUTERS Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres lors de la minute de silence observée lors de l’assemblée générale de l’organisation

Deux détachements américains de 79 secouristes chacun se préparaient lundi à partir pour la Turquie, a indiqué la Maison-Blanche.

Le Kremlin, allié de la Syrie, a indiqué que des équipes de secouristes allaient partir pour ce pays « dans les prochaines heures », alors que selon l’armée, plus de 300 militaires russes sont déjà sur les lieux pour aider aux secours.

PHOTO RAMI AL SAYED, AGENCE FRANCE-PRESSE Un homme blessé est aidé par des secouristes à Afrin, en Syrie

Le Kremlin a également indiqué que le président turc avait accepté, après un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine « l’aide des secouristes russes ».

La Grèce, malgré ses relations orageuses avec son voisin, a promis « de mettre à disposition […] toutes ses forces pour venir en aide à la Turquie » et le premier ministre Kyriakos Mitsotakis a appelé M. Erdogan pour lui offrir une « aide immédiate ».

Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a annoncé avoir satisfait une demande d’aide de la Syrie, avec laquelle l’État hébreu n’entretient pas de relations diplomatiques. Damas a démenti.

L’Union européenne a activé son « mécanisme de protection civile » et « des équipes des Pays-Bas et de Roumanie sont déjà en route » ainsi que notamment 139 secouristes français qui doivent partir dans la soirée et 76 pompiers polonais. L’Azerbaïdjan, allié et voisin de la Turquie, a annoncé l’envoi immédiat de 370 secouristes, le Qatar et les Émirats ainsi que l’Inde celui d’équipes de secours et médicales et de matériel de secours. C’est jusqu’à l’Ukraine en guerre qui a proposé « un grand groupe de secouristes ».

Citadelle d’Alep

À Alep, deuxième ville de Syrie, des dizaines de familles sont restées depuis le séisme à l’aube dans les jardins publics malgré les pluies diluviennes, craignant des répliques, a constaté un photographe de l’AFP. De nombreux immeubles de la ville se sont effondrés et la célèbre citadelle qui surmonte la ville, a été endommagée.

PHOTO AGENCE FRANCE-PRESSE Vue sur la citadelle d’Alep, endommagée par le tremblement de terre

Dans le quartier d’al-Chaar, Mohammad al-Bouchi, un trentenaire au chapeau et à la veste en cuir trempés par la pluie, regarde anxieusement les secouristes s’affairer. « J’ai six proches dans ce bâtiment, et aucun moyen de communiquer avec eux. Je les appelle au téléphone et personne ne répond », dit-il.

En Turquie, les dégâts les plus importants ont été enregistrés près de l’épicentre du séisme de la nuit, entre Kahramanmaras et Gaziantep, où des pâtés de maisons entiers étaient en ruine, sous la neige.

Les secousses, ressenties dans tout le sud-est du pays, l’ont également été au Liban et à Chypre, selon des correspondants de l’AFP, ainsi qu’au Kurdistan irakien dans le nord du pays à Erbil et Douk, mais aucune victime n’a été signalée.

Selon l’institut géologique danois, les secousses ont été enregistrées jusqu’au Groenland.

La Turquie est située sur l’une des zones sismiques les plus actives du monde.