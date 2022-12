(Jérusalem) Un Palestinien, soupçonné par Israël d’être impliqué dans une attaque contre des soldats à proximité d’une colonie, a été tué mercredi par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Agence France-Presse

Selon le ministère, Mujahid Mahmoud Hamed, 32 ans, a été tué « par un tir des forces d’occupation (nom donné par des Palestiniens à l’armée israélienne) près de Silwad », ville palestinienne située au nord de Ramallah et près de la colonie israélienne d’Ofra.

De son côté, l’armée israélienne a fait état de tirs contre ses soldats postés à côté de la colonie d’Ofra depuis un véhicule qui circulait sur la route. « Les soldats ont répliqué en tirant à balles réelles » avant de se mettre à sa poursuite, a indiqué l’armée dans un communiqué.

« Au cours de la poursuite […], le suspect est sorti du véhicule et a ouvert le feu sur les soldats qui ont répliqué en tirant à balles réelles sur lui et l’ont neutralisé », a ajouté l’armée.

Un journaliste de l’AFP sur place a vu un corps inerte près de soldats israéliens. L’armée israélienne n’a fait état d’aucun blessé dans ses rangs.

Depuis une vague d’attaques anti-israéliennes au printemps dernier, les forces israéliennes ont mené plus de 2000 raids en Cisjordanie occupée, des opérations qui donnent lieu fréquemment à des affrontements avec la population ou des combattants locaux.

Au moins 147 Palestiniens et 26 Israéliens ont été tués depuis le début de l’année en Cisjordanie, en Israël et à Jérusalem. Israël occupe la Cisjordanie et Jérusalem-Est depuis la guerre des Six Jours en 1967.

Le Département d’État américain s’est d’ailleurs dit vendredi « gravement préoccupé par l’intensification des violences en Cisjordanie », théâtre des violences les plus meurtrières depuis sept ans selon l’ONU.

Plus de 475 000 personnes vivent aujourd’hui dans des colonies israéliennes en Cisjordanie, des implantations jugées contraires au droit international.