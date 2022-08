(Bagdad) Des responsables du Courant sadriste ont demandé mardi à leurs partisans d’évacuer l’hémicycle du Parlement irakien à Bagdad et de poursuivre leur mouvement de protestation aux abords du bâtiment.

Agence France-Presse

Les partisans du trublion de la vie politique irakienne, le leader chiite Moqtada Sadr, occupent depuis samedi le Parlement pour protester contre la candidature d’un premier ministre proposée par des factions rivales pro-Iran.

Sur Twitter, Mohamed Saleh al-Iraqi, un proche de Moqtada Sadr, a appelé les manifestants à « quitter dans les 72 heures le Parlement et à maintenir le campement devant et aux alentours du bâtiment » situé dans la Zone verte, un secteur ultrasécurisé qui abrite aussi institutions gouvernementales et ambassades.

Cet appel a semé la confusion même parmi les responsables du Courant sadriste, dont l’un a ensuite affirmé que les instructions prévoyaient en fait la sortie des manifestants de l’hémicycle et d’une autre salle principale du bâtiment.

« Ces deux salles sont interdites d’entrée », a précisé ce responsable de la communication du mouvement sous le couvert de l’anonymat. Les manifestants pourront néanmoins continuer d’occuper « le hall d’entrée qui est très grand » et camper aux abords du bâtiment, d’après lui.

Mardi soir, des centaines de manifestants étaient encore allongés sur la moquette du Parlement ou installés dans les fauteuils de l’hémicycle, a constaté un photographe de l’AFP.

Dans les jardins et aux abords du bâtiment, plusieurs tentes ont été érigées, et des stands ont été installés pour fournir à manger et à boire aux contestataires. Sur l’avenue menant au Parlement, des vaches étaient accrochées à un poteau et un boucher avait même installé son étal, dépeçant une bête.

« La poursuite du sit-in est très importante pour que se concrétisent vos demandes », a dit Mohamed Saleh al-Iraqi, rappelant qu’il fallait organiser des rotations pour permettre aux manifestants de rentrer chez eux.

Il a également annoncé une grande prière vendredi sur une vaste place dans la Zone verte, non loin du Parlement.

Le camp sadriste a rejeté un candidat au poste de premier ministre présenté par le Cadre de coordination, alliance de factions chiites pro-Iran, qui englobe les anciens paramilitaires du Hachd al-Chaabi et Nouri al-Maliki, ennemi historique de M. Sadr.

Lundi, plusieurs milliers de partisans du Cadre de coordination ont tenu une contre-manifestation à Bagdad, sans provoquer de débordements.

Le premier ministre Moustafa al-Kazimi, qui expédie les affaires courantes, a appelé lundi soir à « un dialogue national » par le biais d’un comité regroupant des représentants des différents partis qui seraient chargés d’élaborer une « feuille de route » pour une sortie de crise.

Le chef du Parlement, le sunnite Mohamed al-Halboussi, et Ammar al-Hakim, un influent politicien chiite du Cadre de coordination, ont salué cette initiative.

Depuis les législatives d’octobre 2021 l’Irak est dans l’impasse. Des mois de tractations et de querelles politiciennes n’ont pas permis d’élire un nouveau président de la République ou un chef du gouvernement.