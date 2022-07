Rapport d’Amnistie internationale

La « mort au ralenti » des Afghanes

Les talibans ont déjà restreint de façon draconienne les droits des filles et des femmes afghanes depuis leur retour au pouvoir, il y a un an, et pourraient être tentés d’aller encore plus loin si la communauté internationale ne se mobilise pas plus énergiquement pour les freiner, prévient une recherchiste d’Amnistie internationale ayant récemment enquêté en Afghanistan.