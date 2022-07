PHOTO GIL COHEN-MAGEN, ASSOCIATED PRESS

(Jérusalem) Jeux de mains, jeux diplomatiques… Joe Biden, d’un naturel démonstratif, a pourtant décidé de « minimiser les contacts » lors son voyage en Israël et en Arabie saoudite, selon la Maison-Blanche, qui invoque la COVID-19.

Aurélia END Agence France-Presse

Accueilli mercredi en grande pompe à l’aéroport de Tel-Aviv, le président américain a présenté son poing à ses hôtes, dont le président israélien Isaac Herzog et le premier ministre Yaïr Lapid, qui, pour certains, lui tendaient la main.

Joe Biden, 79 ans, et ses interlocuteurs se sont donc salués en entrechoquant leurs poings fermés, l’une des salutations devenues populaires depuis l’irruption de la pandémie de coronavirus, tout en se parlant sans masques sanitaires, à courte distance.

« Il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il prenne des précautions supplémentaires » lors de ce voyage, avait dit sa porte-parole Karine Jean-Pierre à la presse dans l’avion emmenant M. Biden à Tel-Aviv, invoquant la propagation rapide de nouveaux variants.

Les journalistes ont cherché à en savoir plus. S’agit-il vraiment de précautions sanitaires ? L’objectif n’est-il pas d’éviter une poignée de main embarrassante, en l’occurrence avec le prince héritier Mohammed ben Salmane, en Arabie saoudite où il se rend vendredi ?

« Nous essayons de minimiser les contacts autant que possible », a justifié la porte-parole. « Je ne dirais pas qu’il s’agit d’un changement » des protocoles sanitaires, a encore dit Karine Jean-Pierre aux reporters lui rappelant que mardi encore, Joe Biden avait multiplié les accolades et autres contacts lors d’une réception de parlementaires à la Maison-Blanche.

Mais le naturel démonstratif du démocrate a par moments repris le dessus mercredi.

On l’a vu à l’aéroport de Tel-Aviv prendre affectueusement ses interlocuteurs par le bras. Et même serrer la main, assez longuement, au doyen Benyamin Nétanyahou, plus pérenne des premiers ministres israéliens de l’histoire, passé l’an dernier à la tête de l’opposition.

« Tu sais que je t’aime »

D’ailleurs, M. Nétanyahou a publié sur son compte Twitter les images d’une chaîne israélienne le montrant serrer la main de Joe Biden. Et selon le porte-parole de M. Nétanyahou, le président américain, coutumier de ce genre de déclarations, a dit à ce dernier : « tu sais que je t’aime ».

Joe Biden a entamé mercredi en Israël une tournée officielle, qui le mènera aussi en Cisjordanie occupée avant de s’envoler vendredi pour l’Arabie saoudite, un pays qu’il avait promis pendant sa campagne de traiter en « paria » à la suite de l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en octobre 2018.

Il doit y tenir une réunion avec le roi Salmane et son équipe dirigeante, dont fait partie le prince héritier Mohammed ben Salmane, accusé par les renseignements américains d’avoir supervisé cet assassinat.

Cette future rencontre fait déjà couler beaucoup d’encre et les experts s’accordent à dire que la Maison-Blanche fera tout pour éviter une image et des gestes de trop grande proximité.

L’un des objectifs de Joe Biden est de convaincre le premier exportateur mondial de brut d’ouvrir les vannes pour calmer les prix de l’essence, dont la flambée, le mois dernier, a ulcéré les automobilistes américains.