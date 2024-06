Les houthis avaient plus tôt vendredi menacé d’intensifier leurs attaques contre les navires au large du Yémen, après des frappes américano-britanniques contre leurs positions ayant fait 16 morts, selon eux.

Nouveaux tirs de drones et de missiles antinavires par les houthis

(Dubaï) Les rebelles houthis ont lancé vendredi des drones et des missiles antinavires après des frappes américano-britanniques contre leurs positions dans différents secteurs du Yémen, a indiqué l’armée américaine.

Agence France-Presse

Dans un message sur X, le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a dit avoir intercepté vendredi quatre drones lancés par les houthis – trois en mer Rouge et un dans le Golfe d’Aden – et qu’un cinquième drone s’était quant à lui abîmé en mer.

Les rebelles ont aussi tiré deux missiles balistiques antinavires depuis le Yémen vers le golfe d’Aden « sans faire de blessés ou de dommages », a précisé le Centcom.

Les houthis avaient plus tôt vendredi menacé d’intensifier leurs attaques contre les navires au large du Yémen, après des frappes américano-britanniques contre leurs positions ayant fait 16 morts, selon eux.

Ce bilan, qui n’a pas pu être vérifié de source indépendante, est l’un des plus lourds subis par ces insurgés pro-iraniens depuis que les États-Unis et le Royaume-Uni ont commencé à viser leurs installations, pour protéger la navigation en mer Rouge et dans le golfe d’Aden.

PHOTO YUI MOK, ASSOCIATED PRESS Le premier ministre britannique, Rishi Sunak

Les frappes conjointes ont été menées contre 13 sites des rebelles, afin de prévenir de futures attaques, avait indiqué (Centcom).

Depuis novembre, les houthis ont mené des dizaines d’attaques contre des navires en mer Rouge et dans le golfe d’Aden en disant agir en solidarité avec les Palestiniens dans la bande de Gaza, où Israël est en guerre depuis près de huit mois contre le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Le Hamas, les rebelles yéménites houthis et le mouvement islamiste libanais Hezbollah font partie de « l’axe de la résistance », un regroupement de mouvements armés hostiles à Israël et aux États-Unis, soutenu par l’Iran.

Les États-Unis, proche allié d’Israël, ont mis en place en décembre une force multinationale pour protéger la navigation dans cette zone stratégique et lancé en janvier, avec l’aide du Royaume-Uni, des premières frappes au Yémen.