Si l’aide a atteint à peu près toutes les zones affectées, l’avenir à plus long terme des survivants paraît très incertain, l’Afghanistan étant déjà aux prises avec une grave crise financière et humanitaire depuis le retour au pouvoir des talibans en août.

(Kaboul) Les organisations humanitaires internationales et locales en Afghanistan commencent à se concentrer sur l’aide à long terme, et non plus d’urgence, pour les régions dévastées par le séisme de la semaine dernière, ont expliqué lundi certaines d’entre elles.

Agence France-Presse

Le tremblement de terre, d’une magnitude de 5,9, a frappé mercredi le sud-est du pays, à la frontière avec le Pakistan, faisant plus de 1000 morts et des milliers de sans-abri.

« Nos équipes ont noté qu’actuellement il n’y a pas tant de besoins en nourriture ou produits non alimentaires », a déclaré le président adjoint de la Société afghane du Croissant-Rouge, Nooruddin Turabi, lors d’une conférence de presse à Kaboul.

Le plus pressant, à ses yeux, est de donner de l’argent aux rescapés afin qu’ils puissent acheter les produits de base dont ils ont besoin pour reconstruire leur vie.

« Nous discuterons (avec nos partenaires) un plan à long terme. Actuellement, suffisamment d’aide d’urgence a été distribuée – que ce soient des tentes, des abris, de la nourriture ou autre », a assuré M. Turabi.

Pour Médecins sans frontières (MSF) aussi, il est temps de regarder vers l’avenir. « Maintenant, les besoins sanitaires se tournent vers la déshydratation et les diarrhées causées par le manque d’eau potable », a souligné Jose Mas, coordinateur d’urgence de l’ONG.

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), pour sa part, a estimé que les femmes seraient au cœur des efforts pour rebâtir les communautés les plus durement touchées.

« Pour ce qui tient à la reconstruction de l’économie […] nous nous assurerons que les femmes en soient au centre », a déclaré Abdallah Al Dardari, le représentant résident du PNUD en Afghanistan.

Depuis août, les talibans ont été très critiqués par la communauté internationale pour avoir fortement restreint, au nom de leur interprétation ultra-rigoriste de l’islam, les libertés des femmes en matière d’éducation, de travail ou de déplacements.

« Ce sera un terrain d’essai de la manière dont nous pouvons avancer en termes d’émancipation économique des femmes », a affirmé M. Al Dardari à l’AFP.

« Nous sommes déterminés, il n’y a pas d’échappatoire à ça. Et nous pensons d’ailleurs, d’après les premiers signes que nous voyons sur le terrain, que ce sont les femmes qui gardent déjà aujourd’hui en vie ces communautés locales », a-t-il ajouté.