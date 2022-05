Conseil de sécurité de l’ONU

Les talibans sommés d’« inverser rapidement » leur politique restrictive

(Nations unies) Le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé mardi les talibans « à inverser rapidement les politiques et pratiques qui restreignent actuellement les droits de la personne et les libertés fondamentales des femmes et des filles afghanes » dans une déclaration adoptée à l’unanimité.