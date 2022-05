(Nations unies) Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, appelle à la reprise du processus électoral en Libye, interrompu en décembre et devenu « aujourd’hui plus que jamais une nécessité politique », dans un rapport remis récemment au Conseil de sécurité.

Agence France-Presse

« Les institutions et dirigeants politiques libyens ont la responsabilité de reprendre le processus électoral au plus vite » au bénéfice « des plus de 2,8 millions d’électeurs libyens inscrits qui comptaient voter le 24 décembre 2021 » lors d’une présidentielle avortée, précise ce document obtenu lundi par l’AFP.

Ils doivent « s’engager sans équivoque pour la tenue d’élections présidentielle et parlementaire libres, équitables, inclusives et crédibles dans les meilleurs délais, sur la base d’un cadre constitutionnel et juridique convenu », insiste le chef de l’ONU.

En estimant que le cessez-le-feu en Libye, conclu en octobre 2020, tient toujours, Antonio Guterres appelle « tous les acteurs [à] s’abstenir d’actions unilatérales qui pourraient aggraver les divisions existantes, déclencher des conflits et menacer les progrès durement acquis vers la stabilité et l’unité réalisés ces deux dernières années ».

Sur le plan économique, il leur demande aussi d’« éviter les actions qui perturbent la production pétrolière dont dépendent les moyens de subsistance de tous les Libyens » et de faire en sorte que les salaires publics soient payés « en temps opportun et de manière équitable dans tout le pays ».

Après plus d’une décennie de chaos consécutif à la chute en 2011 de Mouammar Kadhafi, la Libye, minée par les divisions entre institutions concurrentes dans l’Est et l’Ouest, compte depuis début mars deux gouvernements rivaux, comme entre 2014 et 2021, alors en pleine guerre civile.

Un gouvernement formé par l’ex-ministre de l’Intérieur Fathi Bachagha, approuvé par le Parlement siégeant dans l’Est, est en concurrence avec l’exécutif à Tripoli dirigé par Abdelhamid Dbeibah, issu des accords politiques parrainés par l’ONU.