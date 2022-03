(Bagdad) Encore raté : l’élection du président irakien prévue samedi a été reportée à mercredi, le quorum des deux tiers n’ayant pas été atteint à l’Assemblée, un nouvel échec après un premier report en février et un nouveau coup d’arrêt donné au calendrier politique.

Salam FARAJ Agence France-Presse

Suivant l’appel au boycottage lancé par le Cadre de coordination, une coalition chiite pro-Iran, 126 élus ont observé la politique de la chaise vide et seuls 202 députés étaient présents (sur un total de 329), tandis qu’un dernier parlementaire ne s’est pas manifesté, a indiqué un responsable du Parlement irakien à l’AFP.

N’ayant pas atteint le quorum des deux tiers requis pour le vote ait lieu (220 élus), le Parlement a décidé du report du vote à mercredi, a précisé son service médias.

Ce nouvel échec retarde encore un peu plus le calendrier politique du pays pétrolier traversé par de fortes turbulences économiques et sociales. Car six mois après les législatives anticipées d’octobre 2021, l’Irak ne connaît toujours pas le nom de son nouveau président, ni celui de son premier ministre, clef de voûte de l’exécutif.

Les parlementaires doivent en effet d’abord élire le chef de l’État pour que celui-ci nomme à son tour le chef du gouvernement, poste qui fait l’objet d’interminables tractations entre partis.

« Nous sommes obligés de continuer à organiser des séances jusqu’à ce que le quorum soit atteint », a déclaré le président du Parlement, l’influent leader sunnite Mohammed al-Halboussi, selon l’agence de presse officielle INA.

Le Cadre de coordination est vent debout contre l’ambition de son grand rival, l’influent leader chiite Moqtada Sadr, de former un « gouvernement de majorité » sans le faire monter à bord.

Une première tentative d’élire le chef de l’État le 7 février s’était déjà soldée par un échec en raison, déjà, d’un boycottage massif des députés. Ils souhaitaient se donner plus de temps après la mise à l’écart d’un favori, Hoshyar Zebari, rattrapé par des scandales de corruption.

Pour cette nouvelle élection, deux candidats parmi les 40 en lice se distinguent : le sortant Barham Saleh, président de l’Irak depuis 2018 et issu de l’Union patriotique du Kurdistan (UPK), et Rebar Ahmed du Parti démocratique du Kurdistan (PDK). Le candidat victorieux doit obtenir au moins deux tiers des voix.

Depuis les premières élections multipartites de 2005, organisées après l’invasion américaine de 2003 qui renversa Saddam Hussein, la présidence – poste largement honorifique – va traditionnellement à un Kurde de l’UPK. En échange, le PDK est à la tête du gouvernement régional kurde à Erbil.

« Échec politique »

Mais l’échec du vote de samedi met aussi en lumière les profonds clivages de la vie politique irakienne, clivages qui retardent infiniment le processus législatif et exécutif. Le budget de l’année 2022 n’a, par exemple, toujours pas été adopté par les élus.

Dans l’hémicycle, le turbulent, mais incontournable Moqtada Sadr, grand gagnant des législatives d’octobre 2021, a façonné une coalition tripartite avec des partis sunnites et le PDK kurde. Il réunit au total 155 élus.

De l’autre, le Cadre de coordination, un alliage de formations chiites pro-Iran à l’origine de l’appel au boycottage, compte une petite centaine de députés.

L’alliance autour de Moqtada Sadr, baptisée « Sauvetage de la patrie », soutient Rebar Ahmed pour la présidence.

Prévoyant la suite, Moqtada Sadr veut ensuite confier le poste de premier ministre à son cousin et beau-frère Jaafar al-Sadr, actuel ambassadeur d’Irak à Londres. Pour entrer en fonctions, ce dernier devra obtenir la majorité absolue lors d’un vote de confiance au Parlement.

Le Cadre de coordination entendait par son appel au boycottage protester contre le « gouvernement majoritaire » que Moqtada Sadr appelle de ses vœux. Le Cadre ainsi que l’ancien premier ministre Nouri al-Maliki veulent, eux, poursuivre la tradition irakienne du gouvernement de consensus autour de tous les partis chiites.

L’échec du vote samedi faisait peu réagir les Irakiens qui se sont largement abstenus lors des législatives en octobre dernier.