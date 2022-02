Raid contre le chef de l’EI

Une opération rendue délicate par la présence d’enfants

(Washington) Épargner les femmes et les enfants : le raid des forces spéciales américaines qui a permis l’élimination du chef du groupe État islamique dans la nuit de mercredi à jeudi en Syrie a été préparé pendant des semaines pour tenter d’éviter le plus possible les victimes civiles.