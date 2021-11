(Nations unies) La situation actuelle en Afghanistan, marquée par une grave crise économique, « menace d’accroître le risque d’extrémisme », a affirmé mercredi au Conseil de sécurité de l’ONU sa représentante dans ce pays, Deborah Lyons, sans aller jusqu’à demander explicitement une levée des sanctions financières.

Agence France-Presse

« La détérioration continue de l’économie formelle donnera une impulsion à l’économie informelle, y compris aux drogues illicites, aux flux d’armes et à la traite des êtres humains », a-t-elle précisé.

« La paralysie actuelle du secteur bancaire poussera davantage le système financier vers des échanges informels d’argent non réglementés, ce qui ne peut qu’aider à faciliter le terrorisme, le trafic et la contrebande de drogue », a insisté Deborah Lyons. « Ces pathologies affecteront d’abord l’Afghanistan, mais ensuite elles infecteront la région », a-t-elle averti.

Le pouvoir taliban, en place depuis août, n’a pas été en mesure jusqu’à présent d’endiguer le développement du groupe djihadiste État islamique, a aussi relevé la responsable de l’ONU.

« Autrefois limité à quelques provinces et à Kaboul, le groupe État islamique semble désormais présent dans presque toutes les provinces et de plus en plus actif. Le nombre d’attaques a considérablement augmenté entre l’année dernière et cette année », a-t-elle dit.

Sur le plan humanitaire, la catastrophe est imminente alors qu’elle peut être empêchée, a rappelé Deborah Lyons, estimant que 23 millions de personnes pourraient se retrouver en situation d’insécurité alimentaire à la faveur de l’hiver.

Dans une lettre mercredi au Congrès américain, les talibans ont réclamé aux États-Unis de libérer les avoirs de la Banque centrale afghane gelés depuis août, représentant près de 9,5 milliards de dollars. L’Occident réclame à Kaboul des gestes concrets en faveur d’un gouvernement inclusif et des droits humains, notamment pour les femmes et filles, avant d’alléger ses sanctions économiques.

« Les sanctions financières imposées à l’Afghanistan ont paralysé le système bancaire affectant tous les aspects de l’économie », a souligné la représentante de l’ONU, en exhortant la communauté internationale « à trouver urgemment le moyen » de financer le personnel de santé, les programmes alimentaires et les enseignants qui garantissent un accès à l’éducation pour les filles.

Sur ce sujet, « cela fait aujourd’hui 61 jours que des restrictions ont été imposées par les talibans sur l’éducation des filles en secondaire », a déploré l’ambassadrice d’Irlande, Geraldine Byrne Nason.

« Chaque jour marque une perte inadmissible pour l’avenir de l’Afghanistan. Une génération de filles est privée d’éducation à cause de la peur et de la méfiance de certains hommes. Chaque enfant a le droit à l’éducation, quel que soit son sexe », a-t-elle plaidé.