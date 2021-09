« Les pourparlers de Vienne reprendront bientôt, dans les prochaines semaines », a déclaré au siège international de l’ONU le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saïd Khatibzadeh, On le voit ci-haut lors d’un point de presse à Téhéran l’été dernier.

(Téhéran) Les négociations sur le nucléaire iranien devraient reprendre « dans les prochaines semaines », a affirmé mardi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saïd Khatibzadeh, en déplacement à New York à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies.

Agence France-Presse

Commencées en avril à Vienne entre Téhéran et les cinq puissances encore parties à l’accord (Chine, France, Grande-Bretagne, Russie et d’Allemagne), les discussions pour ressusciter le pacte de 2015 en y réintégrant Washington, sont au point mort depuis juin.

Une réunion à New York « n’est pas à l’ordre du jour » mais « l’accord sur le nucléaire et les pourparlers de Vienne seront l’un des principaux sujets des rencontres bilatérales (de l’Iran) avec le chef de la diplomatie européenne M. (Josep) Borrell et les ministres des Affaires étrangères » des pays parties à l’accord, a affirmé M. Khatibzadeh, cité par l’agence officielle iranienne Irna.

Et « les pourparlers de Vienne reprendront bientôt, dans les prochaines semaines », a-t-il ajouté.

Conclu en 2015, l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien offrait à Téhéran un allègement des sanctions occidentales et onusiennes en échange de son engagement à ne jamais se doter de l’arme atomique, et d’une réduction drastique de son programme nucléaire, placé sous strict contrôle de l’ONU.

Mais après le retrait unilatéral des Américains de l’accord en 2018 sous la présidence de Donald Trump, l’Iran a progressivement abandonné la plupart de ses engagements.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a conclu le 12 septembre — quelques jours après que le gendarme onusien du nucléaire a dénoncé un manque de coopération à ce sujet —, un accord avec l’Iran sur la surveillance de son programme, laissant espérer une reprise des pourparlers de Vienne.