(Ramallah) Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz s’est rendu en Cisjordanie occupée pour discuter avec le président palestinien Mahmoud Abbas, une rencontre rare qui ne signifie pas néanmoins une intention de relancer le processus de paix au point mort depuis plus de sept ans.

« Il n’y a aucun processus de paix en cours avec les Palestiniens et il n’y en aura pas », a affirmé lundi une source proche du premier ministre israélien Naftali Bennett après la rencontre entre les deux hommes dimanche soir, la première à ce niveau annoncée officiellement depuis des années.

Les discussions à Ramallah, siège du QG de M. Abbas en Cisjordanie, étaient consacrées aux « questions sécuritaires de routine » et à l’économie, a-t-elle ajouté.

Ces dernières années, les relations entre Israël et l’Autorité palestinienne se sont détériorées. Les négociations de paix pour régler un conflit vieux de plus de sept décennies sont suspendues depuis 2014 et la colonisation israélienne dans les Territoires palestiniens, illégale au regard du droit international, s’est accélérée sous l’ex-premier ministre Benyamin Nétanyahou (2009-2021).

En Cisjordanie, un territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël, Benny Gantz a dit au président palestinien que son pays cherchait « à prendre des mesures pour renforcer l’économie de l’Autorité palestinienne », a indiqué le ministère israélien de la Défense dans un communiqué.

Les deux responsables ont « aussi discuté des moyens d’améliorer la sécurité et la situation économique en Cisjordanie et dans la bande de Gaza », un territoire palestinien sous blocus israélien depuis plus de 15 ans, et « ont convenu de poursuivre le dialogue », selon cette source.

« Sécurité, prospérité »

La rencontre a eu lieu en présence de Ghassan Alyan, responsable du Cogat, l’organe israélien chargé des opérations civiles dans les Territoires palestiniens, de Majid Faraj, chef des services de renseignement palestiniens et de Hussein al-Cheikh, ministre palestinien des Affaires civiles.

Celui-ci a indiqué sur Twitter que MM. Abbas et Gantz avaient « discuté des relations palestino-israéliennes sous tous les aspects », sans davantage de détails.

Contactée par l’AFP, l’Autorité palestinienne n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter.

L’Autorité palestinienne, cadenassée par le président Mahmoud Abbas, 86 ans et dont le mandat devait se terminer en 2009, exerce des pouvoirs limités sur environ 40 % de la Cisjordanie. Israël, qui contrôle tous les accès de ce territoire palestinien, en administre le reste ainsi que les colonies qui y sont implantées.

La rencontre à Ramallah a eu lieu quelques heures après le retour de M. Bennett des États-Unis où il s’est entretenu avec le président Joe Biden, un allié avec lequel il s’oppose sur plusieurs points clés.

Tout en réaffirmant l’engagement « indéfectible » des États-Unis à l’égard de la sécurité d’Israël, M. Biden a déclaré qu’il discuterait avec M. Bennett « des moyens de faire progresser la paix, la sécurité et la prospérité pour les Israéliens et les Palestiniens ».

Autorité VS Hamas

L’administration américaine soutient une solution à deux États, israélien et palestinien, et a rétabli des aides financières aux Palestiniens.

Naftali Bennett est un nationaliste radical, ex-dirigeant d’une organisation de colons et opposé à la création d’un État palestinien. Son bureau a clairement indiqué qu’il n’avait aucune intention d’entamer de nouveaux pourparlers avec les Palestiniens.

Mais de hauts responsables israéliens ont signalé son intention de renforcer l’Autorité palestinienne face aux islamistes du mouvement Hamas au pouvoir à Gaza.

Le Fatah laïc de M. Abbas et le Hamas sont à couteaux tirés depuis 2007, lorsque les islamistes ont pris le contrôle de Gaza au terme d’une quasi-guerre civile.

La Hamas a dénoncé lundi la rencontre entre MM. Gantz et Abbas, estimant qu’elle « aggrave les divisions palestiniennes ».

Israël et le Hamas, des ennemis jurés, se sont livré une guerre de 11 jours en mai. Depuis la trêve obtenue via plusieurs médiations, des échanges de tirs et des violences sporadiques ont lieu. Dimanche, Israël a mené des raids sur Gaza après des lancers de ballons incendiaires vers son territoire depuis l’enclave.

En outre, des dizaines de Palestiniens ont été blessés ces derniers jours lors de heurts entre manifestants palestiniens et soldats israéliens postés à la barrière séparant Gaza d’Israël. Deux Palestiniens ont succombé à leurs blessures, et un sniper israélien blessé par des tirs venant de Gaza est également décédé.