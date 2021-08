(Ottawa) L’armée canadienne se prépare à mettre un terme à sa mission à l’aéroport de Kaboul avant la date butoir du 31 août fixée par les Américains pour leur retrait d’Afghanistan, a précisé mercredi le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan.

Mike Blanchfield La Presse Canadienne

Le ministre a expliqué que ce sont les Américains qui dirigent la mission et que leurs 6000 militaires doivent être les derniers à quitter l’aéroport. Les forces spéciales canadiennes et les équipages doivent donc commencer les préparatifs de départ avant le 31 août, a-t-il dit.

Le Canada, l’un des 13 pays qui participent au « pont aérien », utilise deux avions de transport CC-117 pour amener des Afghans en lieu sûr. Le Canada dispose également de membres des forces spéciales sur le terrain, qui travaillent en dehors des limites de l’aéroport de Kaboul pour amener des Afghans vers les appareils en attente.

« Mettre fin à une mission prend beaucoup de temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça comporte des risques considérables », a expliqué mercredi le ministre Sajjan, sans donner plus de détails spécifiques. « Nous restons déterminés à évacuer autant de personnes que possible dans le temps limité qui nous reste. »

Le rythme des efforts d’évacuation du Canada s’est considérablement accéléré au cours des trois derniers jours. Un avion a transporté lundi 506 personnes, dont environ la moitié étaient des enfants, et un autre a exfiltré d’Afghanistan 535 personnes mardi, ce qui est un record.

Lors d’un sommet virtuel des leaders du G7, mardi, le premier ministre Justin Trudeau et ses collègues n’ont pas pu persuader le président Joe Biden de repousser la date butoir du 31 août pour le retrait américain d’Afghanistan.

Un engagement à moyen terme

M. Sajjan était l’un des quatre ministres à informer les journalistes de la crise actuelle en Afghanistan, mercredi, alors que les efforts se poursuivent frénétiquement pour évacuer tous les ressortissants étrangers et les Afghans vulnérables qui ont aidé le Canada, les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN avant la récente victoire des talibans.

Le ministre de l’Immigration, Marco Mendicino, a assuré que l’engagement du Canada à aider les Afghans se poursuivra, autrement, après le retrait militaire.

En campagne électorale à Surrey, en Colombie-Britannique, le premier ministre a assuré que le Canada allait tout faire, « dans les prochains jours » qui restent, pour rapatrier des Afghans.

« Mais ça ne s’arrêtera pas là : on va continuer d’être impliqués dans la région avec les partenaires pour les semaines et les mois à venir, en mettant de la pression, avec la communauté internationale, sur les talibans, pour laisser les gens quitter le pays, s’ils le veulent, a-t-il dit. Et nous allons être là pour accueillir des dizaines de milliers d’Afghans au Canada dans les mois à venir. »

Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, affirme que la situation sécuritaire ne cesse de se détériorer dans ce pays. Il a promis que le Canada et les autres membres du G7 établiraient des marqueurs clairs pour les talibans dans les pourparlers qui auront lieu au cours des prochains jours. On veut notamment faire comprendre au régime islamiste qu’il ne doit pas empêcher les Afghans de quitter le pays, a-t-il dit.

« Il y aura des discussions avec les talibans — c’est le régime en place dans le pays. Et tout cela va se dérouler dans les prochains jours », a indiqué M. Garneau.

Interrogé là-dessus, mercredi, le premier ministre a répété que « les talibans sont une entité terroriste, reconnue sous la loi canadienne », et que son gouvernement n’avait « aucun plan de les reconnaître ».

« Mais nous allons travailler avec la communauté internationale pour mettre de la pression sur les talibans pour permettre aux gens de fuir vers la sécurité », a expliqué M. Trudeau.

En campagne mercredi à Brantford, en Ontario, le chef conservateur, Erin O’Toole, a accusé Justin Trudeau d’abandonner des gens en Afghanistan, alors qu’il avait eu le temps de préparer cette aide. « Il y a cinq ans, j’ai demandé un programme d’aide pour les traducteurs, les travailleurs sur le terrain en Afghanistan », a soutenu M. O’Toole.