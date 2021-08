Moyen-Orient

Iran

Le président ultraconservateur Ebrahim Raïssi va prêter serment devant le Parlement

(Téhéran) Le nouveau président iranien, le religieux et ultraconservateur Ebrahim Raïssi, va prêter serment jeudi devant le Parlement et tenter pendant son mandat de quatre ans de redresser une économie minée par les sanctions américaines et la crise sanitaire.