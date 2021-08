Moyen-Orient

Liban

Rassemblements à Beyrouth pour le premier anniversaire de l’explosion au port

(Beyrouth) Dans la douleur et la colère, les Libanais ont commencé à affluer mercredi dans le centre de Beyrouth pour marquer le 1er anniversaire de l’explosion dévastatrice et meurtrière au port, et fustiger l’impunité de la classe politique dans cette tragédie.